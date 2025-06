Crisis en el Ministerio Público: Abogado de Delia Espinoza rechaza reunión convocada por la JNJ

Tras el pronunciamiento de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en respuesta a la reunión convocada esta noche por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), su abogado defensor cuestionó la figura planteada por el organismo encargado de administrar el sistema de justicia en el Perú.

En ese sentido, el Dr. Luciano López Flores criticó lo actuado por la JNJ, puesto que, no tiene competencia alguna para llamar a "citas de conciliación y hacerlo por comunicados".

A través de sus redes sociales, el letrado invoco a la JNJ, más precisamente a su titular, Gino Ríos Patio, "a ceñirse a los procedimientos legales", aseverando que no existe ninguna ley que faculte a su institución a convocar mesas de diálogo.

Bajo esta premisa, puntualiza que su defendida presentó "oposición a la reposición" de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, ya que, dicho nombramiento a cargo de la JNJ "afecta su legítimo nombramiento".

Además, señala, que, el Pleno de la JNJ debe convocar a audiencia para escuchar sus alegatos frente al caso en mención, para que, "resuelva conforme a la ley y a la Constitución Política del Perú".

#Atencion Como abogado y conocedor de la Constitución, invoco a la @JNJPeru , en particular a su Presidente, a ceñirse a los procedimientos legales. No existe en la ley ninguna competencia de esa institución, menos de su Presidente, para convocar "citas de conciliación" y hacerlo... https://t.co/6pZlAz3XoG pic.twitter.com/bWBHJp9NYR

Luego de la convocatoria realizada por la JNJ, Delia Espinoza exigió una audiencia extraordinaria ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, con el objetivo de que escuchen su posición frente a esta controversia.

"Como se afectó mi cargo de fiscal de la Nación, estoy usando el derecho que me da la ley de oponerme a la JNJ y les he pedido que me citen a una audiencia con todo el Pleno del organismo para que escuchen mi posición. Insisto, no es desacato, es la ley", indicó.