Desilú León sobre investigaciones contra ministros del Gabinete Arana: "Es difícil no estar sujeto a una denuncia"

16/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Desilú León, se pronunció en el marco de la información respecto a que 11 integrantes del Gabinete Ministerial liderado por Eduardo Arana son investigados por la Fiscalía.

Desilú León sobre investigaciones contra ministros

En declaraciones a la prensa, la ministra Desilú manifestó que todos los funcionarios públicos suelen estar sujetos a que se les interpongan denuncias y recalcó que muchas de estas no llegan a concretarse o terminan archivadas.

"Bueno, como todo funcionario público, estamos sujetos a denuncias de los ciudadanos. Muchas de las denuncias hay que corroborarlas, todavía no son denuncias que tengan, digamos, acusaciones. Hay muchas denuncias que se pueden caer, se archivan", expresó.

En esa línea, León Chempén aseguró que todos los integrantes del actual Gabinete Ministerial encabezado por el premier Eduardo Arana han ingresado a trabajar a sus carteras con "mucha fuerza y ganas de servir al país".

"Muchos de los funcionarios públicos estamos sujetos a eso, pero de lo que estamos seguros es que los ministros han ingresado a trabajar con mucho ahínco. Venimos trabajando con mucha fuerza, con muchas ganas, con nuestras ganas de servir al país", afirmó.

Defiende al Gabinete Ministerial de Eduardo Arana

La ministra de Comercio Exterior y Turismo no dudó en poner su caso como ejemplo para defender los cuestionamientos en contra de los integrantes del Gabinete Ministerial. A detalle, reconoció que ella misma enfrenta denuncias por hechos ocurridos incluso hace una década.

"Las denuncias pueden continuar en la Fiscalía, pongo un caso especial, pongo el mío, yo tengo dos denuncias del año 2014 que hasta el día de hoy no me han sido notificadas. Hace 10 años, denuncias por abuso de autoridad no notificadas", precisó.

En esa línea, reiteró que hasta la fecha cuenta con dos denuncias que datan del 2014 y hasta ahora no la han notificado. "He identificado cinco en total, de las cuales cuatro no han llegado a mi conocimiento formal. Una está en trámite y ya presentamos descargos", agregó.

Seguidamente, Desilú León remarcó que cuando uno ejerce una labor de función pública durante tantos años "es muy difícil que no esté sujeto a una denuncia". Así, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo restó importancia a la reciente información que pone en cuestionamiento a los integrantes del Gabinete Ministerial liderado por Eduardo Arana, pues afirma que muchas investigaciones no se llegan a concretar o son archivadas.