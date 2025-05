Eduardo Arana hace pedido al Congreso sobre el voto de confianza: "Luego que nos escuchen, den su opinión"

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, pidió que los integrantes del Congreso de la República escuchen el plan del trabajo que tiene el Gabinete Ministerial antes de tomar la decisión respecto a si van a otorgarles el voto de confianza.

El premier señaló que se mantiene optimista sobre el respaldo del Poder Legislativo y pidió que los parlamentarios permitan que se les exprese cuáles son las propuestas que los ministros tienen para sus respectivas carteras.

Agregado a ello, el presidente del Consejo de Ministros resaltó que en julio del próximo año deberán dejar sus cargos para darle paso al próximo gobierno y manifestó que el tiempo que les queda en sus puestos no es tanto como para llevar a cabo muchas gestiones.

Sin embargo, el titular de la PCM indicó que es importante tomar medidas y que la actual administración tiene como objetivo, antes del cambio de mando, lograr hacerle frente a la delincuencia en el país y dejar al Perú estable económicamente.

"De cara a julio del 2026 no hay mucho tiempo. Así que no hay mucho por hacer pero sí hay bastante que hacer, que no es lo mismo. No se van a concretar de repente muchas de las metas que podemos hacer cuando un Gobierno ingresa, pero sí podemos dar al país estos dos grandes objetivos que nos hemos propuesto: luchar contra la criminalidad, es una de las metas más importantes, y dejar el país económicamente estable", detalló.