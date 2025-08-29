Dina Boluarte: Apostemos por candidatos que respeten la Constitución y no den un salto al vacio con estados fallidos

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo un llamado a la ciudadanía con miras a las Elecciones generales 2026, para que apuesten por candidatos que hagan respetar la Constitución, la democracia, el estado de derecho y no den un salto al vacío con estados fallido, durante su participación en la Ceremonia de Inauguración de la Plaza del Centro Poblado Los Ayllus de Tururo en Apurímac.

Mandataria sobre elecciones 2026

Frente a las próximas elecciones generales del 2026, Boluarte aseguró que la ciudadanía debería "cerrarles las puertas" a aquellos que impulsaron las protestas de diciembre del 2022, y enero y febrero del 2023, porque "ellos no aman la patria, aman la anarquía, aman la dictadura, aman el desorden".

"Tenemos que apostar por candidatos que hagan respetar la Constitución, que apuesten por la democracia, por el estado de derecho y no den un salto a vacío con estados fallidos (...) apostemos por el desarrollo, apostemos por la consolidación de nuestra economía y sobretodo, apostemos por más trabajo", exhortó.

#EnVivo



Dina Boluarte: Tenemos que apostar por candidatos que hagan respetar la Constitución, la democracia, el estado de derecho y no den un salto al vacío con estados fallidos



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/KXjZXnWZcS — Canal N (@canalN_) August 29, 2025

Ejecutivo autoriza recursos para el JNE

A través del Decreto Supremo N.º 182-2025-EF, el Ejecutivo autorizó este viernes una transferencia de partidos por un total de S/38,075,679 a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el fin de financiar los gastos preliminares de este año para la organización de las Elecciones Generales 2026.

Los fondos vienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se canalizan bajo la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. La norma fue firmada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, y se sustenta en los dispuesto por la la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

La norma permite al MEF realizar modificaciones presupuestales de manera excepcional para cubrir gastos electorales. El monto transerido se distribuirá en tres rubros. El cgasto corriente será de S/34.8 millones, de los cuales S/3.1 millones se destinarán a personal y obligaciones sociales, y S/31.6 millones a a bienes y servicios.

El gasto de capital será por un monto de S/ 3.27 millones, con el fin de adquirir activos no financieros. Cabe señalar que el JNE había solicitado el recurso económico mediante los oficios N.º 000550-2025-P/JNE y N.º 000573-2025-P/JNE, bajo el argumento de la necesidad de cubrir costos iniciales relacionados con la plpanificación y ejecución de los comisios generales venideros.

En este contexto, la presidenta Dina Boluarte aporvechó su participación en la Ceremonia de Inauguración de la Plaza del Centro Poblado Los Ayllus de Tururo en Apurímac para exhortar a la ciudadanía a votar por candidatos idóneos.