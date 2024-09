Dina Boluarte descarta privatización Petroperú pese a renuncia del directorio: "No podemos"

Petroperú atraviesa por una de las crisis financieras más marcadas de su historia la cual ha provocado, entre otras cosas, la reciente renuncia de todo su directorio debido a la inacción del actual gobierno para solucionar su situación. Precisamente, Dina Boluarte, presidenta de la República, se pronunció sobre esta problemática y expresó tajantemente que no se privatizará a la mencionada empresa, tal como se ha pedido desde cierto sector.

La mandataria hizo una pausa durante su visita al muelle sur del Callao para supervisar la llegada del buque de carga 'Fullerton', el cual es el más grande que ha visitado el Perú. Ahí, la primera mandataria se comprometió a sacar adelante a esta compañía a la cual señaló como la que ha parado la canasta del país en más de una ocasión.

Dina Boluarte también precisó que los problemas de Petroperú no se han gestado durante su gobierno, sino que es una problemática que arrastra desde hace varios años atrás. Pese a ello, resaltó la labor que cumple al llevar combustible a los pueblos más alejados de todo el territorio nacional.

"Estamos trabajando para sacar adelante la única empresa estratégica que tiene la patria que es Petroperú. Su problema no nace de ayer, nace años atrás. Las causas puedes ser distintas: corrupción, ineficiencia, incapacidad, pero nuestro gobierno se está proponiendo que Petroperú tiene que recuperar lo que en antaño ha sido", inició.

"La construcción de Talara se hizo con los ingresos que Petroperú proporcionaron. Petroperú muchas veces paró la canasta peruana, inclusive el gobierno le tiene deuda a Petroperú, pero también los funcionarios tienen que hacer meas culpas. No podemos tener una planilla burocrática en tiempos de crisis, pero tampoco vamos a privatizar Petroperú por que es la única empresa que lleva combustible a Purús, donde no llegan las empresas privadas. Esa responsabilidad de que el combustible llegue a los lugares más recónditos de la patria para nuestros hermanos y hermanas que se mueven en sus motocicletas, en sus pequeños carritos donde mueven sus economías, seguiremos atendiendo y cuidando de que el petróleo o la gasolina no suban como en otras regiones", añadió.