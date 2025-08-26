Dina Boluarte ignora su desaprobación: "No trabajamos pensando en encuestas o campañas políticas"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En la inauguración de la II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad (Conasec) la presidenta Dina Boluarte dejó un mensaje en el que manifestó su desinterés por su desaprobación en las encuestas. Del mismo modo, la jefa de Estado lo hizo por presuntas campañas para los comicios del 2026.

Boluarte pide olvidar las diferencias

La mandataria aclaró que ella, ni sus ministros, trabajan pensando en la desaprobación que tienen. Cabe resaltar que uno de los recientes sondeos realizados por CPI, la disconformidad de la ciudadanía con su gobierno alcanzó el 97 %, uno de los más altos que ha recibido un presidente del Perú en su historia.

"No trabajamos pensando en encuestas o campañas electorales. Seguimos enfocados en trabajar guiados únicamente por la visión de tener un país más justo, desarrollado, con crecimiento económico sostenible, que genere confianza para las inversiones nacionales e internacionales, para generar mejor calidad de vida", sentenció.

Pese a que la gestión de quien fuera vicepresidenta de Pedro Castillo ha estado marcada por decisiones polémicas y episodios violentos, Boluarte Zegarra realizó un pedido: Que todos los poderes estatales se unan en un fin común, para que los resultados sean percibidos por todos los peruanos.

"Convoco a todos a la unidad de las instituciones del Estado. Todos debemos remar en un solo sentido, un solo norte, una sola meta, acabar con la delincuencia. Dejemos atrás las divisiones, la indiferencia o el cálculo político. El pueblo nos exige trabajar unidos, con el mismo propósito, entrega y voluntad", manifestó.

Boluarte promete acabar con la inseguridad

Durante la segunda sesión ordinaria realizada este martes 26 de agosto, la presidenta Dina Boluarte se comprometió a acabar con la delincuencia. En ese contexto, expresó la voluntad de las diversas instituciones de luchar contra la inseguridad ciudadana que golpea a todo el país.

La mandataria precisó que este encuentro cumplirá un papel clave en el objetivo de dar un mayor impulso a las acciones y estrategias que se realizan desde diversas instituciones. Frente a casos de delincuencia y crimen organizado, la inacción ha causado la desconfianza en la policía y fiscales, por la sensación de desprotección existente.

De este modo, Dina Boluarte hizo un llamado a las instituciones del Estado para que se unan con el fin común de combatir la inseguridad. Esto lo dijo en la inauguración del Conasec, en Palacio de Gobierno, junto a José Jerí, presidente del Congreso y sus ministros.