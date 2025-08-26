Dina Boluarte renueva voluntad de luchar contra la inseguridad: "Estamos seguros que los vamos a derrotar"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, lideró la segunda sesión ordinaria del Conasec, la cual se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Según indicó, con dicho acto, el Gobierno reitera la voluntad de luchar contra la inseguridad ciudadana. Esta lucha implica trabajo diario por parte de diferentes instituciones.

Boluarte asegura que acciones de su Gobierno no cesarán

Durante la ll Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - Conasec 2025, la mandataria indicó que continúa firme ante dicha tarea, por lo tanto, no cesarán en las acciones para combatir la delincuencia y criminalidad. "La delincuencia debe estar en un centro penitenciario y fuera de nuestra sociedad", añadió.

"Inauguramos hoy la ll Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, denominada Conasec, instancia en la que renovamos nuestra inquebrantable voluntad de mantenernos en la lucha por un Perú más seguro del que recibimos aquel 7 de diciembre del 2022 (...) Estamos seguros, en unidad y en ese diálogo fraterno entre las instituciones, pero sobre todo entre los peruanos, los vamos a derrotar", dijo Boluarte desde Palacio de Gobierno.

De tal modo, Boluarte Zegarra resaltó que esta segunda reunión en lo que va del 2025, cumple un "papel clave", en el objetivo de dar un mayor impulso a las acciones y estrategias que se realizan desde diversas instituciones ante los casos de delincuencia y crimen organizado en diferentes partes del país.

En tal sentido, informó que se analizarán por parte de los presentes, los avances de los acuerdos realizados en la primera reunión del Conasec, la cual se realizó en marzo del presente año. "Trazaremos la ruta hacia los próximos meses", precisó, agregando que de los 13 acuerdos aprobados por unanimidad, se cumplieron siete.

2 848 extranjeros con infracción migratoria fueron detenidos

Según los datos brindados por la presidenta, Migraciones, a través de sus jefaturas zonales a nivel nacional, realizó más de 2 550 operativos de fiscalización, en las cuales se intervino a 38 674 ciudadanos extranjeros. De estos, 2 848 fueron identificados con presunta infracción migratoria, por lo que fueron derivados hacia la Policía Nacional del Perú (PNP) para las diligencias correspondientes.

"Hemos fortalecido las bases de un nuevo modelo de articulación en seguridad ciudadana, un modelo que no se limita a declarar intenciones, sino que avanza con acciones, proyectos de ley, intervenciones integradas, programas preventivos y atención directa a quienes más lo necesitan", indicó la presidenta Boluarte.

De esta manera, la jefa de Estado, Dina Boluarte, brindó detalles de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la cual se realizó en Palacio de Gobierno, este martes 26 de agosto.