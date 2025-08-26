Santiváñez es la figura más fuerte del Ejecutivo, señala Fernán Altuve: Estarían preparándolo para que sea el último premier

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El jurista y excongresista de la República, Fernán Altuve, opinó ante el retorno de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial, esta vez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Según precisó, el exministro del Interior es una figura fuerte que "sostiene" emocionalmente y políticamente a la presidenta Dina Boluarte.

Lo estarían preparando para ser premier en la última etapa de Boluarte

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, consideró que desde que Santiváñez llegó al Ejecutivo como titular del Ministerio del Interior (Mininter) hasta los tiempos actuales, ha mantenido una figura de fortaleza como "apoyo" a la mandataria Boluarte Zegarra ante los cuestionamientos en su contra.

"La figura fuerte del Gobierno es el señor Santiváñez, lo era en el Ministerio del Interior, lo ha sido en una asesoría con un cargo creado Ad Hoc en el Palacio de Gobierno, en el Poder Ejecutivo y ahora en el regreso al Ministerio de Justicia, probablemente, preparándolo para que sea el último premier del Gobierno ya en una fase en donde a nadie prácticamente le interese lo que él Gobierno pueda hacer o no porque está en franca salida", dijo a Canal N.

De tal modo, Altuve indicó que con su retorno al Gabinete Ministerial, esta vez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se estaría preparando a Santiváñez para ser el último premier que tenga Dina Boluarte antes de que culmine su mandato en julio del 2026.

En tal sentido, consideró que Santiváñez se convirtió en la figura política dominante que sostiene a la presidenta Dina Boluarte, tanto emocionalmente, como políticamente. Según precisó, solo basta con "leer el lenguaje de los hechos" para darse cuenta de la realidad.

Santiváñez regresó pese a cuestionamientos

Cabe mencionar que, el último 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a los nuevos ministros de Justicia, Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer, tras la renuncia de los exfuncionarios a los puestos.

Con la dimisión de Juan Alcántara al Minjusdh, se anunció el retorno de Juan José Santiváñez, quien fue censurado de la cartera del Interior por cuestionamientos durante su gestión. Durante la actividad protocolar, Santiváñez juró "por Dios y por la Patria" no cometer actos de corrupción y cumplir a cabalidad con las funciones que se le encomienden.

