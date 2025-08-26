Janet Barboza y su INESPERADA publicación tras conflicto de Gisela Valcárcel con América TV

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza sorprende a sus seguidores con una inesperada publicación en sus redes sociales tras el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión que desencadenó la cancelación en vivo del programa 'América Hoy'. ¿Respalda su decisión?

Gisela denuncia que fue impedida de entrar a América TV

Gisela Valcárcel estaba lista para presentarse a la entrevista que tenía programado para este martes, 26 de agosto, en 'América Hoy'; sin embargo, fue grande su sorpresa al ser impedida de ingresar a las instalaciones del canal América Televisión, donde se realizan las grabaciones del programa matutino. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la popular 'Señito' no dudó en mostrar su molestia con esta situación.

Según las declaraciones de 'Gise', la orden de prohibirle el ingreso vendría de parte de Fernando Muñiz, CEO del canal. Tras ello, la exconductora de televisión sostuvo que si "la productora del programa no pudo ingresar al canal", entonces "el programa no puede darse" y evaluará sus acciones junto a sus abogados.

"Hoy mi equipo se va conmigo. Mañana podrán sacar un programa parecido, pero este equipo terminó. Iré donde mis abogados a revisar todo", exclamó, visiblemente ofendida por el trato, pese a su gran trayectoria en la televisión peruana. También se dirigió a Muñiz Bethancourt: "No estoy sola. Tú tienes un canal, yo tengo un país que me quiere".

Janet Barboza en GV Producciones

Esta polémica situación generó un caos al inicio del magazine el día de hoy: ¡los conductores decidieron abandonar el programa en pleno en vivo! 'América Hoy' arrancó con Janet Barboza, Edson Dávila, Valeria Piazza y la invitada Dorita Orbegoso, pero llamó inmediatamente la atención la ausencia de Ethel Pozo, quien minutos después reveló que estaba fuera del Perú porque su hija estudiará en el extranjero.

Tras ello, la popular 'Rulitos' no dudó en hacer uso de sus redes sociales y lanzar una inesperada foto que causó gran revuelo en la farándula local, ya que muchos calificaron como una indirecta por el conflicto de Gisela con América Televisión. En la imagen se aprecia las iniciales GV que sería la empresa de la popular 'Señito' y que es la productora del espacio televisivo en mención.

En una segunda foto, se ve a Janet posando con una gran sonrisa al lado de 'Giselo' a quien calificó como su "pinky". Estas instantáneas en sus redes, deja entrever que se estaría llevando una reunión de emergencia en las oficinas de GV Producciones en San Isidro para saber cuál será el destino de los conductores del programa que hoy salió del aire de América TV.

Janet Barboza reaparece en las oficinas de GV Producciones tras conflicto de Gisela con América Televisión.

De esta manera, Janet Barboza sorprende a sus seguidores al soltar una inesperada imagen en sus redes sociales, en medio de la polémica situación que atraviesa Gisela Valcárcel al ser impedida de ingresar a las instalaciones de América Hoy, según dio a conocer en una transmisión en vivo.