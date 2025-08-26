Santiváñez ha vuelto "con una agenda de trabajo discutida y programada con el Gobierno", defiende ministro Montero

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se pronunció sobre el retorno de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial, esta vez como ministro de Justicia. Sobre ello, defendió esta decisión, señalando que ha regresado con una agenda de trabajo discutida por el premier, la presidenta y demás ministros.

Defiende retorno de Santiváñez al Gabinete

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) respaldó la decisión de la mandataria Dina Boluarte sobre designar a Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

"El ministro de Justicia, Santiváñez, viene con una agenda de trabajo discutida y programada con el Gobierno (...) Viene con un plan de trabajo consensuado con el premier, con la señora presidenta de la República, con el Gabinete Ministerial. Viene con una agenda de suma valor a lo que estamos intentando hacer con este país, que sea un país con mayor autonomía, con mayor soberanía y que sea capaz de tomar sus decisiones y avanzar hacia eso", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el ministro fue consultado sobre los cuestionamientos que ha generado el retorno de Santiváñez al Ejecutivo; ello en el marco de la moción en la que se pide la asistencia del premier en el Congreso de la República para responder por dicha designación. Según confirmó, Eduardo Arana asistirá al Pleno y dará las razones de esta decisión.

En tal sentido, defendió a Santiváñez señalando que ha vuelto con una agenda de trabajo, la cual ha sido discutida no solo por el premier, sino por la propia presidenta de la República, Dina Boluarte. Asimismo, precisó que es de "suma valor" y se busca tener un país con mayor autonomía, soberanía y que sea capaz de tomar sus propias decisiones.

A favor de retiro del Perú de la Corte IDH

Según indicó Montero, Juan José Santiváñez, que fue censurado en marzo del presente año por falta de idoneidad para ejercer el cargo de titular del Ministerio del Interior (Mininter), no ha regresado en modo de confrontación, sino como "evolución". Al respecto, se refirió al posible retiro del Perú de la Corte IDH.

"Me parece evolutivo que el Gobierno quiera tomar márgenes de libertad para poder actuar y desarrollar las iniciativas y los proyectos que le convienen al Perú y que no te estén diciendo que es lo que tienes que hacer, me parece interesante, veamos como se desarrollan los acontecimientos", enfatizó.

De esta manera, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, aseguró que Juan José Santiváñez regresa al Gabinete Ministerial con una agenda que le suma "valor" a los planes que tiene el Ejecutivo con el país.