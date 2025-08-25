Dina Boluarte afirma que los peruanos gastan más "porque su capacidad adquisitiva mejoró"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en la presentación de una ambulancia aérea, dos aeronaves de instrucción y un helicóptero para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), para el desarrollo nacional. Durante su discurso, la mandataria subrayó que "económicamente el país está dando la talla internacional". Además, acotó que los peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva mejoró.

La capacidad aquisitiva de los peruanos

La presidenta de la República Dina Boluarte resaltó ante la prensa que la economía peruana creció en un 3.3% siendo considerada una de las más altas de Latinoamérica y subrayó el papel de los peruanos en dicho aspecto.

"En la primera mitad de este año la economía peruana creció 3.3 %, una de las más altas de Latinoamérica. Lo más alentador es que ese crecimiento se basó en el gasto de las familias peruanas", remarcó Dina Boluarte.

Posteriormente, agregó: "El último reporte del INEI confirma que los primeros seis meses del año el gasto privado superó los 348 mil millones de soles registrando una expansión de más de 3%.

"Este dinamismo se da en un contexto de inflación baja y controlada, lo que significa que los peruanos no están gastando más porque los precios suben, sino porque su capacidad adquisitiva ha mejorado porque el crecimiento económico generado por nuestro gobierno está llegando al bolsillo de los peruanos", acotó la presidenta de la República.

En esa línea, indicó que dichas cifras motiva al Gobierno de turno y que anhelan seguir viendo. "Cifras que se traducen en hogares que progresan en familias que construyen un futuro emjor en peruanos que avanzan con esperanza y de manera firme. Seguiremos sin descanso hasta el 28 de julio de 2026 culminando las obras que esperan milones de peruano, cerrando brechas, construyendo juntos el país moderno y digno que merecemos", señaló.

Crecimiento económico

La presidenta de la República Dina Boluarte manifestó que el Gobierno "avanza firme y decidido en su compromiso de consolidar la economía" con el objetivo principal de tener un crecimiento económico sostenido para el bienestar y progreso para los peruanos.

"El Gobierno avanza firme y decidido en su compromiso de consolidar nuestra economía nacional, sentando la base para un crecimiento sostenido que asegure bienestar y progreso para todos", remarcó Boluarte Zegarra.

