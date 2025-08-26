Municipalidad de San Isidro se pronunció tras accidente que protagonizó una de sus camionetas

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el accidente que originó el despiste de una camioneta de serenazgo de la Municipalidad de San Isidro este martes 26 de agosto, hubo pronunciamiento de la parte involucrada. El cabildo lamentó el hecho que dejó a tres personas heridas y aseguró que realizarán las investigaciones necesarias para delimitar las causas.

Comunicado de San Isidro

A través de un comunicado en sus redes sociales. el municipio se pronunció y confirmó que cinco personas se vieron afectadas por el choque de una unidad de su flota en el cruce de las avenida Jorge Basadre y la calle Las Palmeras. Según el pronunciamiento, la culpa preliminar recaería en un vehículo particular que realizó una maniobra temeraria.

"Una camioneta municipal que se desplazaba por la av. Basadre, protagonizó un accidente con un automóvil particular que iba en sentido opuesto y realizó un giro a la izquierda de forma intempestiva, hacia la calle las Palmeras, lo que provocó que nuestra unidad perdiera el control e impactara contra alguien que iba en scooter", manifiesta el escrito.

Además, la comuna sanisidrina indicó que sus equipos de paramédicos y ambulancias se movilizaron hasta el lugar del accidente. En coordinación con el SAMU y bomberos, ayudaron a la persona que iba en el vehículo no motorizado, que era una mujer. Además, asistió al resto de agraviados y aseguró que investigarán para dar con el responsable.

"El Municipio de San Isidro lamenta profundamente este hecho y garantiza que se realizarán todas las indagaciones pertinentes para determinar las causas y responsabilidades del mismo", cerró su comunicado.

Policía también investiga el accidente

El fuerte choque dejó como la persona más afectada al conductor del vehículo particular, que según testigos se le debió colocar un collarín. La joven que iba en scooter, acabó debajo de la unidad municipal, pero no fue arrollada, por lo que pudo ser estabilizada tras salir.

Algunos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegaron hasta la escena del accidente para comenzar con las investigaciones con el fin de determinar las responsabilidades y aclarar cómo se produjo este hecho durante horas de la mañana de este martes 26 de agosto.

De esta forma, la Municipalidad de San Isidro se pronunció tras el accidente que ocurrió en el cruce de la avenida Jorge Basadre y la calle Palmeras. En el choque que tuvo a una camioneta de su propiedad involucrada, cinco personas acabaron heridas. Por tal motivo, realizarán investigaciones para determinar la responsabilidad de su empleado.