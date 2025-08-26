Guido Bellido exige a Juan José Santiváñez evaluar el traslado inmediato de Betssy Chávez a otro penal

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La salud de Bettsy Chávez ha sido noticia principal de casi todos los medios en el Perú luego de anunciar una nueva huelga de hambre ante los abusos cometidos dentro del Penal de Mujeres en Chorrillos. La expremier de Pedro Castillo ha denunciado en repetidas oportunidades ser parte de atropellos hacia su persona por parte de la autoridad máxima de este establecimiento.

Ante ello, la también excongresista inició una huelga de hambre seca exigiendo que sus reclamos sean atendidos y que sea trasladada a otra institución carcelaria donde le brinden mejores condiciones.

Guido Bellido exige al INPE evaluar traslado de Betssy Chávez a otro penal

Ahora, el congresista Guido Bellido se sumó a las voces de protesta en el caso de Betssy Chávez enviando una carta al flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

En esta misiva, el parlamentario que el INPE pueda evaluar inmediatamente el traslado de Betssy Chávez a otra institución penitenciaria con la finalidad de salvaguardar su integridad física ante las denuncias que realizó en las últimas semanas.

"Solicito que de manera urgente el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realice la evaluación correspondiente para el traslado inmediato de la señora Betssy Chávez, con el fin de salvaguardar su integridad física. Ella ha denunciado actos que atentan contra su vida, por lo que es urgente tomar medidas que garanticen su seguridad", indicó.

A su vez, el expresidente del Consejo de Ministros pidió que la recluida pueda dejar atrás la huelga de hambre seca que inició ante estos presuntos abusos. Por ello, esperó que la respuesta de Juan José Santiváñez sea favorable.

"Solicitamos que se tomen acciones para procurar se abandone la medida extrema de la huelga de hambre. Esperamos que su decisión sea humanitaria y oportuna", añadió.

INPE revela monitoreo constante a Betssy Chávez

Mediante un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario indicó que el pasado lunes 25 de agosto, Betssy Chávez rechazó atención médica ante la medida de protesta que adoptó en los últimos días.

Pese a ello, el INPE reveló que la expremier se encuentra bajo un constante monitoreo para garantizar su estado de salud que de momento se encuentra estable pese a que no ingiere ningún tipo de alimentos, salvo por líquidos.

