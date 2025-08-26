Venezuela pide apoyo a la ONU ante despliegue de buques militares de Estados Unidos

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión política en Venezuela crece con el correr de las horas. Ello, luego que Estados Unidos anunciara el despliegue de diversos buques militares en las costas del Caribe tras establecer una recompensa de 50 millones de dólares por cualquier información que de con la captura de Nicolás Maduro.

Como se recuerda, el gobierno de Donald Trump declaró al dictador venezolano como el jefe del 'Cartel de los Soles' por lo que buscan su arresto inmediato. Además, lo acusan de ser uno de los cabecillas e impulsar el crecimiento de la peligrosa organización criminal presente en gran parte de América Latina, 'El Tren de Aragua'.

Venezuela pide apoyo a la ONU tras amenazas de Estados Unidos

Hace unas semanas, el régimen chavista se mostró bastante retador ante la inminente incursión militar de Estados Unidos frente a sus costas. Sin embargo, este discurso ha cambiado radicalmente e incluso el propio Nicolás Maduro hizo un llamado a la paz durante una reciente aparición pública.

Esta política se confirmó luego de lo anunciado por el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a través de su canal de Telegram. Aquí, el ministro de Exteriores del país llanero pidió apoyo al secretario general de la ONU, António Guterres, para que el avance militar estadounidense pueda detenerse.

"Solicitamos el apoyo al secretario general de la ONU para restablecer la sensatez. En este sentido, compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de EEUU en el Caribe, atentando contra la paz", expresó.

#LoÚltimo



Venezuela pide apoyo a la ONU ante "amenazas" de Estados Unidos



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/PboHTeUauu — Canal N (@canalN_) August 26, 2025

Maduro responde desplegando milicianos

Aunque parezca mentira, el propio Nicolás Maduro respondió a los movimientos bélicos de Donald Trump anunciando el despliegue de más de 4 millones de milicianos por todo su territorio.

Estas improvisadas tropas están conformadas por adultos, jóvenes de todo tipo de profesión quienes, a pesar del peligro, han asegurado estar comprometidos con la causa del líder chavista.

"Voy a activar un plan especial, para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional. Milicias preparadas activadas, y armadas. Además, seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y las milicias obreras en todas las fábricas del país", precisó días atrás.

De esta manera, el Canciller de Venezuela, Yván Gil, pidió apoyo oficial a la Organización de las Naciones Unidas ante las amenazas militares de Estados Unidos. La intención del gobierno de Maduro es que la paz pueda recobrarse en su territorio y en el mar del caribe.