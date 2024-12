Dina Boluarte minimiza su baja aprobación en las encuestas: "No estamos trabajando para ser artistas de Hollywood"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, minimizó su 3% de aprobación en la última encuesta de Datum, publicada por el diario El Comercio, y aseguró que el Ejecutivo no trabaja "para ser artistas de Hollywood".

Durante la ceremonia de clausura del año académico 2023 en la Escuela Nacional de Marina Mercante "Miguel Grau", la mandataria afirmó que su gobierno trabaja con "las manos limpias" y apuntó que están enfocados a disminuir la pobreza.

Asimismo, Dina Boluarte reiteró que su gestión tiene el objetivo de trabajar por el país y manifestó que no tienen tiempo para pensar en "venganzas".

"Nos queda poco más de año y medio de gestión y como Gobierno tenemos todavía muchas metas que cumplir. Estamos redoblando todos los esfuerzos para alcanzar los objetivos y no tenemos tiempo para pensar en venganzas. No vamos a perder el poco tiempo que nos queda en situaciones que no ayudan al crecimiento. Pretenden jalar la alfombra para atrás, pero no se lo vamos a permitir", agregó.