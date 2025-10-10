Dina Boluarte podría afrontar pedido de prisión preventiva, señala abogado penalista

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Andy Carrión, indicó que la expresidenta Dina Boluarte afronta varias investigaciones, y que por ello la Fiscalía podría solicitar no solo impedimento de salida del país en su contra, sino también detención preliminar o incluso prisión preventiva. "Depende de la madurez del caso", explicó.

Expresidenta afrontaría pedido de prisión preventiva

Andy Carrión consideró que el pedido de impedimento de salida del fiscal interino Tomás Gálvez "es un indicativo" de las constantes investigaciones que ahora afrontará la exjefa de Estado.

"La expresidenta de la República tiene siete investigaciones solo durante el periodo en que fue presidenta y otro tanto de investigaciones antes de asumir siquiera el Ministerio de la Mujer de la que ella también regentó", señaló.

Posteriormente aseguró que cabe la posibilidad de que la Fiscalía podría solicitar detención preliminar contra la exmandataria.

"Cada una de las fiscalías es autónoma para evaluar qué medidas solicita para someter a la expresidenta a la investigación y que no haya alguna fuga u obstrucción a la justicia (...) puede ser que otras fiscalías evalúen una detención preliminar o incluso prisión preventiva", señaló.

Impedimento de salida y el trabajo de la Fiscalía

El letrado sostuvo que en la etapa inicial de la investigación fiscal es que se solicita el impedimento de salida del país, al respecto indicó que "es el pedido menos gravoso". Al respecto explicó qué es lo que la Fiscalía debería alegar para solicitarla en contra de la exmandataria.

"El aseguramiento de la imputada dentro del proceso, pero eso es lo que realmente se va a discutir el primer día de la audiencia, qué elementos ostenta la Fiscalía de cara a demostrar o bien que hay un riesgo así sea mínimo de fuga o bien de perturbación a la investigación que se lleva adelante", enfatizó.

En tal sentido, desde su perspectiva Carrión considera que la Fiscalía "está tomando el camino de fuga" porque al considerarse de una expresidenta "tiene facilidades para contactarse con alguna embajada o con algún otro funcionario en el exterior y por ello mismo sustraerse a la persecución pública".

Aseguró que "será un gran reto" para el Ministerio Público porque "tiene que materializarlo con elementos concretos". "Eso es lo que va a tener que evaluar el juez el día 15 (de octubre) con la presencia de la defensa de Dina Boluarte o con la defensa de oficio", añadió.

Así, el abogado penalista Andy Carrión señaló que la Fiscalía podría solicitar detención preliminar o incluso prisión preventiva contra Dina Boluarte.