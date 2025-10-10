RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Bajo la mira fiscal

Tomás Gálvez asegura que la Fiscalía no puede presentar prisión preventiva contra Dina Boluarte: "Tiene que aprobarla el Congreso"

En Exitosa, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, indicó que el Ministerio Público no puede solicitar prisión preventiva contra Dina Boluarte, hasta que no se pronuncie el Congreso.

Fiscal de la Nación sobre prisión preventiva para Boluarte. (Composición Exitosa)

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 10/10/2025

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en declaraciones para Exitosa, sostuvo que el Ministerio Público no puede solicitar una medida de prisión preventiva en contra de Dina Boluarte hasta que el Congreso de la República no se pronuncie formalmente. Según explicó, aún persiste una protección constitucional que impide a la Fiscalía avanzar con ese tipo de requerimientos.

"La cuestión es que es posible atendiendo a que tiene un caso referido a hechos de cuando aún no era presidente, ahí es posible, porque en los demás casos para una prisión preventiva tiene que aprobarlo el Congreso de la República, cosa que va a llevar su tiempo. No creo que esté solicitando asilo porque no tiene medida de impedimento o que afecte su libertad", expresó.

