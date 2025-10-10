Familiares de fallecidos en protestas contra Dina Boluarte rechazan a José Jerí: "Que se vayan todos"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Familiares de las víctimas de los fallecidos en las protestas de 2022 y 2023 en contra del gobierno de la ahora expresidenta Dina Boluarte se encuentran en Lima y marchan hacia el Congreso de la República y rechazan al nuevo presidente José Jerí .

Deudos de víctimas de protestas de 2022 llegan a Lima

La noche de este viernes 10 de octubre, en la plaza San Martín, en el Centro de Lima, se reunieron un grupo de deudos de los ciudadanos fallecidos durante las manifestaciones en contra de lo que fue el Gobierno de Dina Boluarte, suscitadas en diciembre de 2022.

Ellos alzan su voz de protesta contra el nuevo Gobierno de José Jerí, luego de su asunción tras la destitución de Boluarte Zegarra, por incapacidad moral permanente, durante la madrugada de hoy.

En declaraciones para Exitosa, Raúl Samillán, representante de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023, señaló que no basta con la vacancia presidencial para solucionar la crisis del país y obtener justicia.

"Nos dirigimos en estos momentos al Congreso de la República porque no aceptamos que un procesado por violación esté asumiendo la Presidencia de la República y otro señor que está pidiendo la ley de amnistía para los responsables de las masacres del 2022 y 2023 esté asumiendo lo que es la presidencia del Congreso (...) vamos a exigir que se vayan todos".

Con arengas y una pancarta gigante mostrando su rechazo a Dina Boluarte y José Jerí, las familias de las muertos de las protestas contra la expresidenta marcharon por la avenida Abancay.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un grupo de manifestantes, entre ellos familiares de las víctimas en protestas contra Dina Boluarte, llegaron a la plaza San Martín para alzar su voz en contra del nuevo gobierno. Uno de ellos indicó que no basta con la vacancia presidencial para... pic.twitter.com/1pUeelG7zk — Exitosa Noticias (@exitosape) October 11, 2025

Pedían que los países no asilen a Dina Boluarte

La noche del jueves 9 de octubre los familiares de las víctimas mortales de las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte estuvieron en Ayacucho y se mostraron en contra de ella, cuando aún era presidenta previo a su vacancia.

Al respecto,Yovana Mendoza, vicepresidenta de la Organización Nacional de Víctimas de las protestas 2022/23 y presidenta de la asociación de Ayacucho aseveró tajantemente: "No va a escapar (...) lo que pedimos a las embajadas es que no la asilen".

En síntesis, manifestantes y familiares de los ciudadanos fallecidos en las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte, durante 2022 y 2023, se apersonaron a la plaza San Martín para levantar su voz de protesta contra el nuevo presidente de la República José Jerí. Razón por la cual afirmaron que se dirigirán al Congreso.