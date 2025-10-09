Dina Boluarte: Presidenta no asistirá al Congreso por la moción de vacancia en su contra

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

A vísperas de empezar el debate que decidirá su suerte en el cargo, la presidenta Dina Boluarte no asistirá a presentar sus descargos sobre las mociones de vacancia impulsada en su contra.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de "X" (Twitter), su abogado, Juan Carlos Portugal, señaló que "no convalidarán" el procedimiento que viene desarrollando el Congreso de la República.

Cuestionan procedimiento en el Parlamento

Mediante un extenso comunicado, el letrado mencionó que "un debido proceso parlamentario tiene mínimas y esenciales exigencias" y que existe el derecho a la defensa; no obstante, acusó al Legislativo de haber renunciado a dicha garantía constitucional.

"Lo legal no hace automáticamente razonable al procedimiento. Que la norma aluda al término "inmediato" no significa que el derecho a la defensa y al plazo razonable no sea compensado de modo equitativo. Cincuenta minutos, entre la notificación y la hora de audiencia, es, en puridad, sencillamente violatorio a cualquier procedimiento. ¡No lo convalidaremos!", indicó.

En ese sentido, sostuvo que las jurisprudencias supremas y el Tribunal Constitucional "castigan esta forma de actuación, así como debates y decisiones trasnochadas". Agregó, finalmente, que por lo expuesto, no acudirán al Parlamento.