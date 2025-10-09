Dina Boluarte está preocupada por las mociones de vacancia en su contra, afirma su abogado

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, indicó que la presidenta se encuentra "preocupada" por las mociones de vacancia presentadas en su contra. "Desde la primera moción", precisó.

La defensa legal de la jefa de Estado señaló que su patrocinada se encuentra "preocupada desde la primera moción". "Esa ha sido la razón de su permanente y frecuente comunicación con sus ministros y la razón por la cual los ha citado a Palacio de Gobierno", explicó.

Bajo esa premisa sostuvo que es "natural" que Boluarte Zegarra se sienta así, en referencia a ello indicó que "hay que normalizar el concepto de preocupación en toda persona" que se encuentra atravesando una decisión política.

"La presidenta se preocupa por las cosas que pasa en casa, en su país. Ella quiere continuar gobernando y este tipo de situaciones por supuesto desestabilizan su gestión, razón legítima de su preocupación", manifestó el letrado.

Eventual asilo político para Boluarte

Al ser consultado sobre la visita que realizó a la presidenta de la República durante la tarde de este jueves 9 de octubre, de la cual se hablaba que se dio para buscar asilo político para su defendida, Juan Carlos Portugal explicó a detalle la razón de su encuentro.

"Eso vende, eso genera un titular más importante que una defensa penal. Se dijo dos cosas que naturalmente preocuparon a la presidenta. Uno que había renunciado. Dos que se habría ingresado un documento que yo había redactado respecto a un asilo o que estaba sugiriendo un asilo por parte de ella y también la defensa de sus once carpetas fiscales condujo mi presencia a Palacio", señaló.

Además, Portugal subrayó que "la presidenta de la República no se va a asilar" y "que no va abandonarel país". "Va a continuar en su tierra como demócrata y ciudadana que es afrontando sus investigaciones"

