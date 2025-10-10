María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha democrática en Venezuela

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, según anunció este viernes el Comité Nobel noruego desde Oslo.

El organismo destacó su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y su compromiso con una "transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Este reconocimiento coloca a Machado entre las figuras más influyentes del panorama político internacional, resaltando su papel como símbolo de resistencia y esperanza en medio de la crisis política y social que vive Venezuela.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to... pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Una lucha por la libertad en Venezuela

Desde hace años, María Corina Machado ha sido una de las voces más firmes contra el régimen venezolano, enfrentando persecuciones, amenazas y restricciones políticas por su activismo.

El Comité Nobel subrayó que su trabajo representa "el valor de mantener los principios democráticos frente a la represión", destacando su determinación por impulsar una salida pacífica y constitucional a la crisis venezolana.

Machado ha insistido en que el cambio en su país debe lograrse sin violencia, apelando al poder ciudadano y al respeto por los derechos humanos. Su discurso se ha centrado en la libertad, la justicia y la reconstrucción democrática de Venezuela.

El impacto internacional del Nobel de la Paz 2025

La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha generado gran repercusión internacional, siendo interpretada como un mensaje de apoyo global a la causa democrática venezolana.

Diversos analistas destacan que este reconocimiento envía una señal clara sobre la importancia de la lucha cívica frente a los regímenes autoritarios. Para el Comité Nobel, el galardón simboliza la necesidad de promover procesos de diálogo, reconciliación y respeto por los derechos fundamentales.

El premio también refuerza el papel de las mujeres en la política latinoamericana, al reconocer a una figura femenina que ha defendido con firmeza la libertad y el estado de derecho en su país.

Con este reconocimiento, María Corina Machado se une a la lista de personalidades que han marcado la historia del Nobel de la Paz, reafirmando su compromiso con un futuro democrático para Venezuela.