Presencia de camioneta con lunas polarizadas cerca a vivienda de Boluarte genera expectativa

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la madrugada del 10 de octubre de 2025, una camioneta negra con lunas polarizadas ingresó al domicilio de la expresidenta Dina Boluarte, ubicado en Surquillo, bajo un fuerte resguardo policial. El hecho se registró pocas horas después de que el Congreso de la República aprobara su vacancia por incapacidad moral con 123 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

El ingreso del vehículo, registrado por cámaras de Exitosa, evidenció que no se pudo confirmar si la exmandataria se encontraba al interior de la camioneta.

Sin embargo, la presencia de efectivos de Seguridad del Estado en la zona incrementó la expectativa sobre los movimientos en torno a la vivienda.

El fin de la gestión de Boluarte y el ascenso de José Jerí

La salida de Dina Boluarte de Palacio de Gobierno se produjo en medio de un despliegue policial y mediático. Momentos antes, el Congreso había declarado su vacancia por incapacidad moral, dando paso a la asunción de José Jerí, de Somos Perú, quien juró como nuevo presidente del Perú al desempeñar el cargo de titular del Parlamento.

En su primer discurso a la Nación, Jerí anunció que encabezará un gobierno de transición enfocado en la seguridad ciudadana, la reconciliación nacional y la transparencia electoral. Además, declaró la "guerra total a la delincuencia", calificándola como "el principal enemigo del país".

Resguardo policial y expectativa en la zona

Pasada la medianoche, los exteriores de la vivienda de la exmandataria se mantuvieron custodiados por agentes de Seguridad del Estado, quienes impidieron el acceso de curiosos y medios de comunicación.

Testigos informaron que dos camionetas —una particular y otra con placa del Estado— permanecieron en el área durante varios minutos antes de retirarse.

Aunque no hubo confirmación oficial sobre la presencia de Boluarte, el movimiento coincidió con su abandono del Palacio de Gobierno y con las diligencias del personal de seguridad que resguarda a las exautoridades.

Un nuevo capítulo en la crisis política peruana

Con la salida de Dina Boluarte, el Perú vive nuevamente un cambio abrupto de mando presidencial, el sexto en menos de diez años. Su destitución refleja una profunda crisis institucional y política, marcada por la pérdida de respaldo en el Congreso y una creciente ola de inseguridad en el país.

El nuevo presidente, José Jerí, asume el desafío de conducir el gobierno hasta julio de 2026, tras la salida de Dina Boluarte, fecha en la que culminará el mandato iniciado en 2021. En el corto plazo, su gestión deberá restaurar la confianza ciudadana y garantizar elecciones libres y transparentes en abril de 2026.