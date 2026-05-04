Diputado chileno critica a Antauro Humala tras proponer guerra para recuperar Arica y Tarapacá: "Ideas francamente delirantes"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el diputado chileno Jaime Araya criticó a Antauro Humala tras su propuesta de iniciar una guerra para recuperar Arica y Tarapacá en un eventual gobierno de Roberto Sánchez. El parlamentario calificó estas declaraciones como "delirantes" y advirtió sobre la gravedad de ese tipo de planteamientos.

Rechaza expresiones de Antauro Humala sobre guerra

A casi un mes de la segunda vuelta presidencial que todo hace indicar que será disputada entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Antauro Humala causó polémica en una reciente entrevista para un diario local.

En dicho diálogo, el líder etnocacerista sostuvo que de ganar el candidato de izquierda el Perú debería "reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada".

Al respecto, el diputado chileno dio a conocer cuál ha sido la reacción ante estas declaraciones del hermano del expresidente Ollanta Humala. Desde su punto de vista, indicó que en distintos momentos de la historia de América Latina se ha visto "que en muchas veces para ganar se invocan estos argumentos de corte nacionalista".

"Lo que buscan es generar o despertar un sector de cada país ese sentimiento legítimo. No hay que darle mayor seriedad a lo que diga, a quien es parte de un pacto, tiene que hacerse primero la elección saber quién es el presidente o presidenta del Perú, luego si es o no incluida en el gabinete y si Perú quiere hacer eco", expresó.

En tal sentido, subrayó que se tiene que ser "tremendamente respetuoso de los procesos electorales que están en curso" y afirmar que "estos temas está bien resueltos por la vía diplomática".

"Me parece que darle un excesivo protagonismo a una persona que tiene ideas que son francamente delirantes, son del Siglo XIX y hoy pretende, me imagino, captar un parte de la votación. Será estrategia ilegítima que uno nunca comparte, atizar estos sentimientos creo que muchas veces no es conveniente y habla poco de la responsabilidad de quien aspira a liderar el país", puntualizó.

Revela qué consecuencia provocaría dicho discurso

Además, Jaime Araya afirmó que nunca ha visto con buenos ojos aquellos que sobreexplotan el tema de campañas electorales porque "terminan gestionando o generando expectativas que todos sabemos que no se van a cumplir". Asimismo, se animó a revelar qué consecuencias podría desencadenar el discurso emitido por Humala Tasso.

"Chile y Perú tienen problemas que son comunes tendrán diferencias, pero a ambos les interesa el crecimiento, la creación de empleo y ese tipo de discursos son la receta para que las inversiones extranjeras se vayan de los países", afirmó.

Como vemos, el diputado chileno Jaime Araya criticó la propuesta de Antauro Humala de querer iniciar una guerra para recuperar Arica y Tarapacá. Al respecto consideró que sus expresiones "son delirantes"y advirtió la gravedad de estas.