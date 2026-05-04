Diputado chileno sobre intención de Antauro de declararle la guerra a su país: "Es condenar al Perú al subdesarrollo"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el diputado chileno Jaime Araya advirtió sobre los graves riesgos que implica para el Perú la propuesta de Antauro Humala de provocar un conflicto con Chile en caso salga electo como presidente el candidato izquierdista, Roberto Sánchez.

Riesgos de una guerra entre Perú y Chile

Si bien el diputado chileno del Partido por la Democracia precisó que Sánchez no ha respaldado las polémicas declaraciones de Antauro, señaló que los dichos de Antauro solo pretenden atizar un conflicto que se encuentra resuelto desde hace años y que solo "condenaría al Perú al subdesarrollo".

"No he escuchado al candidato Sánchez decir que comparte aquello. Alguien que tenga legítima expectativa de ser presidente de la República, me imagino que ver la destrucción de la economía mundial que ha producido en conflicto Irán - Estados Unidos, imagínese un conflicto bélico Chile-Perú. Eso es condenar al Perú al subdesarrollo. Imagino que la mayoría del pueblo peruano quiere progresar y vivir en paz", dijo.

El legislador chileno recordó que la relación bilateral entre Perú y Chile se encuentra vigente hasta la fecha debido a "un tratado internacional que resolvió todos los temas pendientes después de la guerra del Pacífico". En ese sentido, pidió que "no se le brinde mayor seriedad" a la propuesta del líder etnocacerista, a quien calificó como un "cantinflero".

"Me parece que es darle un excesivo protagonismo a una persona que francamente tiene ideas que son francamente del siglo XIX [...] Atizar estos sentimientos es inconveniente y habla poco de la responsabilidad de quien aspira a una candidatura en el país", refirió.

Propone trabajo en conjunto entre países de Latinoamérica

En la charla, Jaime Araya también resaltó que tanto su gobierno como el peruano deberían trabajar en conjunto enfocándose principalmente en promover el desarrollo de ambas economías. En ese sentido, indicó que una propuesta de conflicto bélico solo ahuyentaría a los grandes inversores.

"Ese tipo de discursos son la receta para que las inversiones del extranjero se vayan de los países", sostuvo.

Por otro lado, señaló que todos los países de Latinoamérica deberían compartir el objetivo de que regrese la democracia en Venezuela, ya que la diáspora ha causado que en este continente muchos servicios estatales hayan colapsado por no abastecer a tantos ciudadanos.

En conclusión, el diputado chileno Jaime Araya criticó la iniciativa de Antauro Humala de reanimar la guerra con Chile en caso salga electo Roberto Sánchez como presidente.