Hantavirus: ¿Qué es y cuáles son los síntomas del virus causante de 3 muertes en un crucero que salió de Argentina?

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la muerte de tres personas a causa de un presunto brote de hantavirus dentro de un crucero que partió de Argentina hacia Cabo Verde, en África. Se informa, además, que otros tres viajeros permanecen bajo supervisión médica.

¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia?

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el hantavirus es una familia de virus transmitidos principalmente por roedores y que puede causar dos formas clínicas graves: la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

La forma más común de contagio ocurre cuando el virus, presente en la orina, los excrementos o la saliva de roedores infectados, se mezcla con el aire a través de un proceso de aerosolización y dichas partículas suspendidas son inhaladas por una persona.

Además de la inhalación, una persona puede contraer el virus si toca objetos o superficies contaminadas y luego se lleva las manos a la nariz o la boca, o incluso mediante la mordedura de un animal infectado.

Ahora bien, si bien el contagio entre humanos es raro, la OMS ha indicado que dicho escenario es posible, especialmente en cepas específicas como una que se encuentra en Sudamérica, específicamente en Chile y Argentina.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los signos tempranos de una infección por hantavirus son fácilmente confundibles con una gripe fuerte, presentándose fatiga, fiebre y dolores musculares intensos en áreas como los muslos, las caderas y la espalda.

También es frecuente que los pacientes experimenten dolores de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales como náuseas, vómitos o diarrea.

Sin embargo, la etapa más peligrosa surge pocos días después de estos malestares iniciales, cuando la enfermedad progresa hacia el síndrome pulmonar por hantavirus, generando que los pulmones comiencen a llenarse de líquido dificultando la respiración.

Cabe destacar que la gravedad de la enfermedad varía según el virus que provoque la infección. Mientras en Asia prolifera un grupo de cepas que por lo general causan síntomas moderados, con una letalidad menor al 1%; en América circulan otros que desencadenan una enfermedad más grave, de donde el 5% al 15% de los casos resultan mortales.

De esta manera, la reciente tragedia en la embarcación argentina resalta la letalidad del hantavirus y la importancia de no subestimar síntomas que inicialmente parecen comunes. En este contexto, brindamos datos oportunos para informar a la ciudadanía y mantener la calma en este contexto.