Alcaldía de Lima: Carlos Bruce recibirá licencia sin goce de haber para postular en elecciones municipales

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La gestión edilicia en Santiago de Surco entrará en una etapa de transición temporal tras la oficialización del permiso otorgado al burgomaestre. Carlos Bruce recibirá licencia sin goce de haber para formalizar su candidatura hacia la Alcaldía de Lima en octubre próximo.

Reglas electorales y plazos del Jurado Nacional de Elecciones

El Concejo Municipal de Surco aprobó por unanimidad el pedido de licencia del alcalde Bruce durante una sesión ordinaria reciente. Esta decisión administrativa permite que el burgomaestre cumpla con las normativas vigentes para postular como candidato a la Alcaldía de Lima este año.

Según el Acuerdo de Concejo N° 036-2026-ACSS, la licencia otorgada será efectiva desde el 4 de septiembre hasta el 4 de octubre. Este periodo de treinta días calendario coincide exactamente con el plazo exigido por el sistema electoral para funcionarios que buscan un nuevo cargo público.

"Aprobar la Licencia sin goce de haber solicitada por el señor Carlos Bruce Montes de Oca, Alcalde de la Municipalidad de Santiago de Surco, desde el 4 de setiembre al 4 de octubre del 2026", indica el documento.

La normativa electoral peruana establece que los trabajadores o funcionarios públicos deben separarse de sus funciones actuales mediante una licencia sin goce. Este trámite es un requisito indispensable para que las organizaciones políticas logren inscribir sus listas ante los Jurados Electorales Especiales locales.

Sucesión en el despacho y cronograma de inscripción

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, el despacho de alcaldía quedará bajo una encargatura temporal por sucesión legal. Esta medida garantiza que los servicios públicos y la gestión administrativa en Surco continúen operando con normalidad durante la ausencia del titular.

El plazo máximo para presentar las solicitudes de inscripción de listas de candidatos vence el 16 de junio. Bruce adelantó estas gestiones administrativas para asegurar su participación en las elecciones municipales y no presente ningún tipo de impedimento.

"Encargar el Despacho de Alcaldía, conforme a lo establecido en el artículo 24° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por el período comprendido entre del 04 de setiembre al 04 de octubre", explica.

La publicación de este acuerdo en el Diario Oficial El Peruano otorga la validez legal necesaria para el proceso político. De esta manera, Carlos Bruce iniciará su campaña oficial para intentar llegar a la Alcaldía de Lima, mientras el municipio surcano activa sus protocolos de reemplazo.

Este procedimiento administrativo cumple estrictamente con la Resolución N° 00746-2025-JNE emitida por el máximo organismo electoral del país. Al confirmarse su licencia, Bruce queda habilitado para participar en las elecciones municipales bajo las mismas condiciones de igualdad que los demás aspirantes al sillón metropolitano.