JPP niega que Antauro Humala tenga un rol en la campaña de Roberto Sánchez: "No juega ningún papel"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de cuestionamientos sobre posibles influencias externas en la campaña electoral, el candidato al Senado por Juntos por el Perú, Humberto Morales, negó que Antauro Humala tenga algún rol en la campaña de Roberto Sánchez.

En diálogo con Exitosa, afirmó que no cumple ninguna función dentro del proceso electoral y que se trata de un ciudadano con opiniones que pueden coincidir o no con las del partido.

"Bueno, el compañero Roberto Sánchez como candidato presidencial de Juntos por el Perú lo ha aclarado plenamente, la primera es que él no juega ningún papel en este momento, es un ciudadano que tiene opiniones por supuesto que nos puede gustar o no, pero tiene derecho a la opinión", afirmó Morales.

El candidato enfatizó que las declaraciones o posturas de Humala responden a su "libre albedrío" y no comprometen al partido. En ese sentido, buscó despejar dudas sobre una supuesta intromisión en decisiones estratégicas.

Distancia en temas internacionales

Uno de los puntos más sensibles abordados fue la postura sobre conflictos históricos con Chile. Morales rechazó que las propuestas radicales atribuidas a Humala, como la recuperación de territorios, formen parte del ideario de campaña.

"Para nosotros está saneado los conflictos con el hermano país de Chile, no tenemos ningún tipo de confrontación, está resuelto por la Corte de La Haya inclusive", precisó.

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Asimismo, fue enfático al responder sobre si la recuperación de Tarapacá y Arica está contemplada en el plan de gobierno.

"Por supuesto que no, para nosotros queda claro que los temas ya están resueltos", indicó el candidato al Senado por Juntos por el Perú.

Posturas divergentes sobre pena de muerte

Otro tema polémico es la propuesta de restablecer la pena de muerte, defendida por Humala en diversas ocasiones. Morales reiteró que esa posición tampoco forma parte de la agenda oficial del partido.

No obstante, reconoció que existe coincidencia en algunos puntos con organizaciones afines.

"De la misma forma, él es un ciudadano que no es afiliado a Juntos por el Perú, tiene derecho por supuesto a la opinión, es parte de un frente político social que llamamos Juntos con el Pueblo y coincidimos en un programa que es la nueva constitución", sostuvo.

Las declaraciones de Morales buscan marcar una línea clara entre el partido y figuras externas con posturas controversiales. En un escenario electoral polarizado, Juntos por el Perú intenta consolidar su propuesta diferenciándose de discursos radicales, mientras reafirma que su campaña se rige exclusivamente por su propio programa político.