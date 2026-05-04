'Pequeño J' fue extraditado a Argentina: Sujeto es investigado por un triple feminicidio en Buenos Aires

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Desde la Dirección de Aviación Policial (DIAVPOL) partió Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Argentina que lo llevará a territorio argentino para que responda ante la justicia de dicho país debido a que está implicado en un triple feminicidio en Buenos Aires.

'Pequeño J' partió rumbo a Argentina y responderá por triple asesinato

Esta mañana el prontuariado de 20 años, que llegó a Lima el último fin de semana desde el penal de Cantera, en Cañete, fue extraditado pasada las 10 de la mañana a Argentina, este sujeto es requerido por la justicia argentina tras ser sindicado como presunto participante de un triple asesinato en la ciudad Florencio Varela.

Este hecho que ocurrió el pasado 19 de septiembre de 2025 tuvo como víctimas a Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérres y conmocionó a todo Buenos Aires.

Ahora, Valverde Victoriano fue trasladado desde la Dirección de Aviación Policial (DIAVPOL) a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Según pudo constatar un euipo de Exitosa, Valverde Victoriano se encontraba totalmente encadenado desde el hombro hasta la cintura.

Además, fue custodiado por cinco agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía Nacional del Perú y adelante otros agentes policiales. Se tiene previsto que la nave que lo traslade arribe en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde será recibido por autoridades judiciales de Argentina.

Así fue entregado 'Pequeño J' a Interpol

Al promediar las 4 de la mañana de este lunes 4 de mayo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) entregó a agentes de Interpol a alias 'Pequeño J'. Esta diligencia se desarrolló desde las inmediaciones del penal de Ancón bajo estrictas medidas de seguridad con la participación de agentes de la Policía Nacional.

Pevio a abordar un convoy de color gris, efectivos de Interpol le colocaron un chaleco de detenido y grilletes. Hay que mencionar que, el sujeto vestía completamente de color blanco. Además presentaba la cabeza rapada, guardó total hermetismo y mostró una actitud seria e indiferente.

Luego fue trasladado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fue presentado ante Migraciones al no poseer pasaporte vigente. Desde allí partió al Grupo Aéreo Número 8, localizado en el Callao, acompañado de policías, agentes de la SUAT y el GRECCO. Finalmente llegó a la DIAVPOL pasada las 6 y 30 donde esperó a ser extraditado.

Ahora, 'Pequeño J' tras un operativo que inició desde la madrugada de hoy fue extraditado a Argentina a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de dicho país para que responda ante la justicia argentina por su presunta implicancia en un triplefeminicidio en Buenos Aires.