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Ministerio de Cultura oficializa viaje de delegación a Argentina: Gasto en comisiones supera los 3,700 dólares

La institución cultural autorizó el desplazamiento de personal administrativo hacia Buenos Aires con el objetivo de supervisar servicios estratégicos, esto sumaría un nuevo desembolso de recursos públicos.

El Ministerio de Cultura desembolsó casi 3,700 dólares.
El Ministerio de Cultura desembolsó casi 3,700 dólares. (Composición Exitosa)

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/05/2026

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El sector Cultura formalizó la comisión de servicios para la servidora Mónica Medalie Reyes Liñán, quien viajará a la capital argentina del 6 al 12 de mayo. Según la Resolución Ministerial N° 000144-2026-MC, esta medida busca garantizar la correcta ejecución de los contratos gestionados por el Estado peruano.

Gestión administrativa y financiamiento de las actividades

El presupuesto asignado para cubrir esta misión institucional asciende a la cifra total de 3703.18 dólares, monto que será ejecutado bajo la modalidad de recursos ordinarios del pliego ministerial. La normativa publicada explica que los gastos incluyen pasajes aéreos por 1113.18 dólares y viáticos diarios por 2590.00 dólares.

La autorización administrativa siguió un riguroso proceso de validación por parte de diversas unidades orgánicas, incluyendo el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural y la Oficina de Administración. Mediante los documentos internos, la servidora tiene el encargo específico de realizar el seguimiento operativo de los servicios.

Este desplazamiento se ampara en los lineamientos de austeridad y disciplina presupuestaria establecidos para el año fiscal, los cuales regulan la autorización de viajes al exterior. Según el marco legal, toda comisión que irrogue gastos debe contar con una resolución que justifique su interés institucional.

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Objetivos estratégicos y compromisos de la delegación

La participación del país en este evento regional fue declarada anteriormente como una actividad de interés nacional con la meta de fortalecer el posicionamiento editorial del Perú. 

Al concluir su periodo de trabajo en el extranjero, la funcionaria designada tiene la obligación de presentar un reporte que detalle las gestiones realizadas y los logros alcanzados. Según el artículo 3 de la resolución, dicho documento debe entregarse en un plazo de quince días.

La gestión liderada por la ministra Fátima Altabás ha dispuesto que estas acciones se alineen con la visibilización de la diversidad cultural peruana en escenarios de alta relevancia internacional. Según el informe técnico, estas tareas administrativas son fundamentales para el desarrollo del ecosistema del libro.

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Esta  participación nacional en este evento regional de alta relevancia implica un despliegue administrativo que ha generado diversos cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto. Según la directiva de viajes al exterior, estas salidas deben cumplir con medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. 

Finalmente, las autoridades del sector ratificaron que el gasto en comisiones para la Feria del Libro de Buenos Aires 2026 responde a una planificación orientada a resultados concretos. Según las disposiciones finales, el Mincu supervisará la rendición de cuentas tras la culminación de la jornada en Argentina.

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