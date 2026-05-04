Congreso cita para mañana a los titulares del sistema electoral por incidentes en la primera vuelta

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso citó para este martes 5 de mayo a los titulares del sistema electoral, con el fin de abordar las incidencias reportadas en el marco del desarrollo de las elecciones generales 2026.

En ese sentido, el grupo de trabajo parlamentario que preside el congresista Arturo Alegría García (Fuerza Popular), sesionará desde las 10:00 a. m. en la sala "Hemiciclo del Pleno", en una audiencia que será semipresencial.

Investigación por caos electoral continúa en el Parlamento

De acuerdo con la agenda programada, han sido citados el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, el jefe (i) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; Bernardo Pachas Serrano, y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); Carmen Velarde Koechlin.

Asimismo, fueron invitados, el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde y el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, Jorge Luis Cáceres Arce.

Agenda de la Comisión de Constitución.

Vale mencionar que, el desarrollo de la jornada electoral no solo está bajo la lupa en el Parlamento, las graves irregularidades hechas públicas también escaló a nivel de los organismos electorales, puesto que, el pasado 2 de mayo, el JNE dispuso la realización de una auditoría "informática integral y exhaustiva" al proceso electoral de la primera vuelta que empezó el 12 de abril, extendiéndose en Lima sur hasta el día siguiente.

"Esta medida responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables", señaló el JNE en sus plataformas oficiales.

#JNEInforma | El JNE ha dispuesto la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso electoral de la primera vuelta de las #EG2026, como una acción concreta para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales. pic.twitter.com/rUCDuNSb9J — JNE Perú (@JNE_Peru) May 2, 2026

Luis Arroyo y ministros de Defensa y RREE. acuden hoy a la Comisión de Defensa

La Comisión de Defensa del Congreso recibirá desde las 3:00 p. m. de hoy, lunes 4 de mayo, al primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y a los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores, Amadeo Javier Flores Carcagno y Carlos José Pareja Ríos, respectivamente, por la firma del contrato de los aviones F-16 a los Estados Unidos.

Como se recuerda, el grupo de trabajo parlamentario programó en un inicio la audiencia para el pasado lunes 27 de abril; no obstante, por razones de agenda, ninguno de los representantes del Gobierno pudieron concurrir al Parlamento, solicitando que se fije una nueva fecha para que puedan asistir y dar los descargos solicitados.

Tal como fue programada en la audiencia inicial, la citación es para que desde el Ejecutivo informen al detalle la "situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves", en el contexto de las declaraciones del presidente José María Balcázar, el pasado 17 de abril.

Como se recuerda, el mandatario ofreció una entrevista al programa "Hablemos Claro" de Exitosa en el día en referencia, donde sostuvo que por ser un gobierno de transición, la responsabilidad de la gestión del proceso de compra debería recaer en su sucesor o sucesora; es decir, a partir de 28 de julio próximo.

No obstante, como es sabido, la suscripción del contrato finalmente fue llevada a cabo del lunes 20 de abril; asimismo, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, confirmó en entrevista exclusiva a nuestro medio el pasado miércoles 22 de abril, que los primeros 12 aviones F-16 adquiridos por nuestro país estarán volando el cielo peruano recién desde el año 2029.

Desde el Congreso esperan las explicaciones sobre ambos casos, a poco más de dos meses de la sucesión constitucional.