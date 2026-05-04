04/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Lo que debía ser una fiesta se convirtió en una lamentable escena. De acuerdo a los últimos reportes, más de 20 personas resultaron heridas tras un tiroteo en plena celebración cerca de un lago. Las autoridades investigan el suceso.

Tiroteo en fiesta dejó varios heridos: Balance preliminar

Según información preliminar, un tiroteo se registró alrededor de las 9:00 p.m. del último domingo 3 de mayo, en una fiesta cerca del lago Arcadia en Edmond, Oklahoma. El portavoz de la policía de Edmond, Emily Ward, precisó que un gran grupo de personas se encontraban celebrando hasta que de pronto se escucharon disparos.

Varias llamadas al 911 dieron alerta a las autoridades sobre la situación en la fiesta llamada "Sunday Funday" a la que asistieron muchos jóvenes.

"Obviamente se trata de una situación muy aterradora y comprendemos la preocupación del público y de los implicados, y estamos trabajando arduamente para encontrar a los sospechosos", declaró al medio Fox 5, Emily Ward, para seguidamente precisar que recorrieron el área para realizar las diligencias respectivas por el hecho que calificó como "tragedia".

Hasta la zona no solo llegaron efectivos policiales de Oklahoma City, sino también la Patrulla de Carreteras. Allí, las autoridades localizaron a "numerosas víctimas", según un comunicado de prensa.

Investigan tiroteo en fiesta en lago de Oklahoma

Durante una conferencia de prensa a última hora del domingo, el Departamento de Policía de Edmond informó que las personas que resultaron heridas se encontraban en "diversas condiciones". El balance preliminar apuntaba a solo 13 heridos, pero conforme pasaron las diligencias, la cifra aumentó a 23 personas lesionadas tras el tiroteo.

El lago, donde ocurrió el incidente que está bajo investigación policial para hallar a los sospechosos que abrieron fuego en plena fiesta, es muy popular para la práctica de deportes acuáticos, y fue creado en 1987 mediante una operación conjunta entre la ciudad de Edmond y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

La emergencia se reporta a solo una semana de otro tiroteo en una fiesta en la región de Texas Panhandle que dejó dos adolescentes muertos y diez heridos.

Por el momento, las autoridades de Oklahoma no disponen de información adicional sobre el número de fallecidos ni sobre el estado de las víctimas tras el tiroteo registrado en plena fiesta cerca a un lago el último domingo 3 de mayo. El caso se mantiene bajo investigación policial.