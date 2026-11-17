17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la ratificación del presupuesto institucional del Congreso de la República para el Año Fiscal 2027, el legislador fujimorista Jaime Abensur se pronunció detalladamente sobre el acuerdo alcanzado entre ambas cámaras legislativas.

Durante su entrevista en Exitosa, el parlamentario enfatizó que este entendimiento conjunto marca un hito en la gestión financiera del Estado. Al respecto, el congresista señaló de manera categórica que significaría un ahorro que puede ser utilizado en otros sectores prioritarios.

"El día de hoy en esta reunión bicameral que se ha dado en el Congreso de la República se ha ratificado ya este presupuesto, que significa un ahorro de alrededor de 450 millones de soles, que ha significado también la reducción de lo que corresponde", señaló Abensur.

Esta importante reducción de fondos respecto a las proyecciones iniciales del Ejecutivo refleja, según afirmó, el compromiso de las fuerzas políticas por alinear el gasto operativo con las reales necesidades del erario nacional.

Optimización de recursos y reducción de alquileres

Asimismo, el legislador explicó que la reestructuración financiera no responde únicamente a un recorte arbitrario, sino a una estrategia de optimización derivada de la propia implementación de la bicameralidad.

Abensur detalló que la adquisición de nuevos inmuebles institucionales ha permitido prescindir de costosos contratos de arrendamiento de edificios y espacios para funcionarios.

"El presupuesto que había sido utilizado ciertamente para el alquiler de propiedades de edificios para poder albergar a ciertos funcionarios ya se ha visto reducido porque durante la implementación de la bicameralidad se han adquirido algunos inmuebles. Eso hace que en algunos aspectos se vea reducido el presupuesto."

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Jaime Abensur, diputado de Fuerza Popular, se pronunció acerca de la aprobación del presupuesto institucional del Congreso de la República correspondiente al Año Fiscal 2027 el cual supera los S/1400 millones. Según opinó... pic.twitter.com/yDvofKXZPt — Exitosa Noticias (@exitosape) November 18, 2026

De este modo, la administración parlamentaria ha logrado contener gastos operativos innecesarios que anteriormente drenaban millonarios recursos públicos cada año.

Distribución interna y la eficiencia de una administración única

En relación con la asignación interna de los recursos aprobados para el próximo periodo fiscal, el congresista precisó cómo se estructurarán los fondos destinados a las dos cámaras legislativas. En esa línea, puntualizó que las estimaciones contemplan montos diferenciados para cada órgano, manteniendo estrictos márgenes de control fiscal.

"Lo que corresponde a la Cámara de Diputados es alrededor de 300 millones de soles, y con relación a la Cámara de Senadores es alrededor de 177 millones de soles que es lo que corresponde a cada cámara."

¡Ratificado el presupuesto institucional del Congreso de la República para 2027! 🏛️🇵🇪



El acuerdo será puesto a consideración de la Comisión Bicameral de Presupuesto.



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Adicionalmente, Abensur destacó que una de las grandes fortalezas del actual modelo bicameral radica en la centralización administrativa, lo cual garantizaría una ejecución transparente y evitaría también un duplicidad de funciones burocráticas innecesarias.

"Actualmente el Congreso de la República tiene una administración única para ambas cámaras, porque eso creo que también ayuda en el tema de tener una administración eficiente. Esta administración única es una de las novedades que trae esta bicameralidad y ha ayudado en el tema de la eficiencia del gasto sin duda."

La defensa del presupuesto congresional expuesta por el legisladorpone de relieve que la implementación de la bicameralidad no debe significar en un despilfarro fiscal, sino en una oportunidad para optimizar los recursos públicos mediante una administración centralizada y eficiente.

Al final, el verdadero éxito de este ajuste financiero radicará en que las reducciones logradas se traduzcan en una mayor transparencia, austeridad real y un compromiso genuino con las verdaderas prioridades del país.