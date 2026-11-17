17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República ratificó formalmente la aprobación conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado respecto al presupuesto institucional del Parlamento correspondiente al Año Fiscal 2027, fijado en S/1405.4 millones, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento del Congreso y el artículo 4 del Reglamento del Senado.

La propuesta legislativa obtuvo un fuerte respaldo al ser aprobada por los diputados con 103 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, mientras que en la Cámara Alta se consolidó con 43 votos a favor, sin votos en contra y ocho abstenciones.

Al respecto, el titular del Parlamento, Miguel Torres, destacó la importancia del acuerdo y señaló ante el pleno que esta medida representa un importante ahorro para el erario nacional, felicitando a los legisladores por concretar esta decisión para las cuentas públicas del país.

Los ejes de austeridad y eficiencia

Por su parte, más temprano, el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante, explicó que el documento financiero se elaboró bajo estrictos principios de austeridad, transparencia y eficiencia en el gasto, proyectando además que la ejecución presupuestal del presente ejercicio fiscal alcanzará el 95 % en diciembre, la cifra más alta registrada en más de diez años.

¡Ratificado el presupuesto institucional del Congreso de la República para 2027! 🏛️🇵🇪



El acuerdo será puesto a consideración de la Comisión Bicameral de Presupuesto.



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A su turno, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Anali Marquez Huanca, resaltó que los recursos optimizados permitirán respaldar de manera eficiente las labores parlamentarias de representación y control político, además de asegurar una presencia más cercana de los congresistas en las distintas regiones del país.

Recorte frente al MEF y destino de los recursos

Cabe destacar que el monto inicial propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ascendía originalmente a S/1850.073.505 millones. Sin embargo, tras los ajustes administrativos impulsados por la Comisión Directiva entre los meses de agosto, septiembre y octubre, se logró concretar una reducción drástica de casi S/450 millones.

Los recursos optimizados, según señaló el presidente del Congreso, permitirán respaldar las funciones constitucionales básicas del Parlamento, además de orientar fondos hacia prioridades nacionales esenciales como las acciones de prevención frente a los posibles impactos del Fenómeno El Niño.

Se espera a que fondos sean destinados a la prevención de desastres.

Así, la ratificación del presupuesto parlamentario se presenta con un esfuerzo bicameral por sintonizar con la austeridad que demanda la situación económica del país, anunciando un ahorro sustancial frente a las proyecciones iniciales del Ejecutivo, con la tarea ahora de demostrar una ejecución eficiente y transparente de estos recursos.