17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV al Perú también requirió un amplio despliegue de personal sanitario. Durante las actividades realizadas en distintas regiones, EsSalud registró 1.285 atenciones médicas, principalmente por problemas relacionados con el esfuerzo físico, las condiciones climáticas y otras molestias.

Lima y Lambayeque concentraron las atenciones

Según informó EsSalud, los equipos médicos brindaron asistencia en Lima, Lambayeque, Cusco, Cajamarca y Ucayali. El despliegue sanitario acompañó las principales actividades del papa León XIV, con personal preparado para responder a las emergencias que pudieran presentarse entre los asistentes.

La mayor cantidad de intervenciones se registró en Lima. La Base Aérea Las Palmas concentró 600 atenciones médicas, debido a la masiva asistencia de fieles durante la celebración religiosa. A esta cifra se sumaron otras 139 atenciones correspondientes a distintas actividades realizadas en la capital.

En Lambayeque, especialmente en Chiclayo, se reportaron más de 400 atenciones durante las jornadas de la visita papal. Asimismo, los equipos de salud llegaron a Cusco, Cajamarca y Ucayali, donde también se brindó asistencia a las personas que participaron en las actividades programadas.

💙🙏 ¡Cuidamos la salud de cerca de 1300 fieles durante la visita del papa León XIV! 🚑❤️ En medio de la fe, la emoción y los multitudinarios encuentros con el santo padre, EsSalud brindó cerca de 1300 atenciones médicas, acompañando a quienes necesitaron asistencia y cuidado. 🩺 Con profesionales de salud, ambulancias y equipos de emergencia, estuvimos presentes en cinco regiones del país, gracias al trabajo conjunto de nuestras redes asistenciales y Hospital Perú. 👩‍⚕️ La presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, reconoció la vocación de servicio y el compromiso de nuestros equipos, que estuvieron al lado de los fieles con dedicación y calidez humana. 💙 Porque servir con humanidad también significa estar cerca de las personas cuando más nos necesitan. #EsSalud #PapaLeónXIV #HospitalPerú #LaSaludNoEspera #GestiónConHumanidad Lee también Papa León XIV habló sobre su identidad estadounidense durante su retorno a Roma: "Mi fe en la democracia es parte de serlo" November 17, 2026

¿Cuáles fueron los problemas de salud más frecuentes?

Entre los principales motivos de atención estuvieron el agotamiento, la deshidratación, el mal de altura, las alteraciones de la presión arterial, las contusiones y los dolores abdominales. Estos casos fueron registrados durante las jornadas de concentración de fieles en los distintos puntos del recorrido papal.

La distribución de las 1.285 atenciones médicas fue la siguiente:

Lima ( Base Aérea Las Palmas ): 600 atenciones.

600 atenciones. Otras actividades en Lima: 139 atenciones.

139 atenciones. Chiclayo, Lambayeque: más de 400 atenciones.

más de 400 atenciones. Cusco: 60 atenciones.

60 atenciones. Santa Cruz, Cajamarca: 81 atenciones.

81 atenciones. Pucallpa, Ucayali: 5 atenciones.

Para cubrir las emergencias, EsSalud desplegó profesionales del Hospital Perú, personal de las redes asistenciales y ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE). En Las Palmas también instaló dos puestos médicos de avanzada y dos puestos satelitales, además de cuatro ambulancias.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, destacó el trabajo realizado por los profesionales durante las actividades multitudinarias:

"En EsSalud trabajamos con el compromiso de brindar una atención oportuna y de calidad, fortaleciendo nuestro sistema de seguridad social y poniendo siempre en el centro la vida y la salud de las personas", sostuvo.

El balance de 1.285 atenciones médicas durante la visita del papa León XIV al Perú comprende las intervenciones realizadas en cinco regiones. Lima encabezó los registros, seguida de Lambayeque, mientras que Cusco, Cajamarca y Ucayali también recibieron cobertura sanitaria.