17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Senado y el Pleno de la Cámara de diputados aprobaron el presupuesto institucional del Congreso de la República correspondiente al Año Fiscal 2027, tras evaluar la propuesta formulada por la Comisión Directiva de la institución. De acuerdo con el procedimiento parlamentario vigente, el dictamen aprobado deberá ser elevado ahora ante el Pleno del Congreso Bicameral para su ratificación oficial.

Sustentación de la propuesta y principios de gestión

Durante la sesión parlamentaria, el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante Barrios, fue el encargado de sustentar el proyecto presupuestal ante los integrantes de la Cámara Alta, detallando los criterios técnicos utilizados para la elaboración del documento financiero.

Según lo expuesto por el legislador en el hemiciclo, el presupuesto fue formulado bajo tres ejes principales: austeridad, eficiencia en el gasto y transparencia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales de representación, legislación y fiscalización.

Asimismo, el representante de la Mesa Directiva informó durante su intervención que la proyección de ejecución presupuestal del Parlamento al cierre de diciembre del presente año alcanzará el 95%, cifra que representa el nivel más alto registrado en más de diez años.

#PlenoDelSenado aprobó el presupuesto del Congreso de la República para el Año Fiscal 2027, propuesto por la Comisión Directiva del Congreso. Asimismo, el acuerdo será puesto a consideración del #PlenoDelCongreso para su ratificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento del Congreso y el artículo 4 del Reglamento del Senado. Lee también Municipalidad de Surco anuncia limpieza de 48 horas por gran cantidad de basura tras misa de papa León XIV November 17, 2026

Reducción respecto al monto asignado por el MEF

Respecto a las cifras del pliego, se precisó que el monto inicial adjudicado al Poder Legislativo por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ascendía a S/1 850 073 505. Sin embargo, la Comisión Directiva aplicó ajustes administrativos para disminuir el total requerido.

De acuerdo con el detalle presentado ante el pleno de la Cámara Alta, las medidas de eficiencia en el gasto adoptadas por la Comisión Directiva entre los meses de agosto, septiembre y octubre permitieron concretar un recorte de S/444.7 millones respecto a la asignación inicial calculada por el sector Economía.

Tras concluir el debate y la votación correspondiente, el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, dispuso que el acuerdo aprobado sea puesto a consideración del Pleno del Congreso de la República para completar el trámite reglamentario de ratificación.

Acuerdo previo de la Comisión Directiva para el recorte presupuestal

Se recuerda que el pasado 16 de noviembre la Comisión Directiva del Congreso de la República aprobó por unanimidad la reducción de casi S/450 millones en el presupuesto institucional del Poder Legislativo correspondiente al ejercicio 2027.

Dicha medida fue adoptada tras alcanzarse un consenso entre las mesas directivas de la Cámara de Diputados y el Senado. Asimismo, el titular del Congreso señaló que los recursos ahorrados mediante esta reducción presupuestal podrán ser destinados a atender otras prioridades nacionales, entre las que destacó las labores de prevención frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

En ese sentido, el Pleno del Senado aprobó el presupuesto institucional del Congreso para el Año Fiscal 2027 por un monto de S/1405.4 millones, dejando la propuesta para su revisión final ante la representación nacional en pleno.