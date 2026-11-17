17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, realizó una análisis del viaje al continente asiático que viene llevando a cabo la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, donde hoy, martes 17 de noviembre, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping, previo al inicio de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC).

Cabe precisar que, mientras dure el viaje oficial, el también primer vicepresidente se encargará del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Destaca política de reapertura de relaciones bilaterales del Perú con potencias del Asia - Pacífico

En entrevista brindada a TV Perú, Galarreta Velarde destacó la salida del territorio nacional de la mandataria, haciendo énfasis en la reapertura de relaciones bilaterales de nuestro país con las principales potencias del Asia - Pacífico.

En ese sentido, recordó que durante su viaje al país asiático tendrá seis reuniones más con las máximas autoridades de Vietnam, Brunéi, Singapur, Tailandia, Hong Kong, Filipinas, así como, reuniones con sus pares de Chile y México.

"Hay mucha actividad, que lo que busca principalmente, es reimpulsar nuestras relaciones bilaterales. O sea, tiene como siete reuniones adicionales, ya ha tenido al presidente chino, le quedan seis reuniones más con jefes de Estado o primeros ministros, en relación a los 21 países. Tiene una agenda muy completa y esas reuniones, evidentemente lo que busca atraer es mayor inversión para mayor exportación", comentó.

Del mismo modo, el titular de la PCM mencionó que el Perú pasará a ser la quinta mejor economía por tamaño de la región desde el 2027, superando a Chile y estando por debajo de Brasil, México, Argentina y Colombia.

Presidente chino anuncia millonaria donación al Perú frente al Niño

Tras su viaje a la ciudad de Shenzhen, República Popular China, y su posterior encuentro con Xi Jinping, la presidenta Keiko Fujimori anunció una donación millonaria desde Pekín para hacerle frente al fenómeno El Niño.

"Durante el encuentro, el presidente Xi Jinping anunció un apoyo de 22,5 millones de dólares en recursos y maquinaria para reforzar las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño", señaló las plataformas de la Presidencia.

Según la Presidencia de la República, ambos gobernantes del Perú y China sostuvieron una reunión para fortalecer las relaciones económicas y comerciales, ampliar la cooperación y promover nuevas inversiones que generen oportunidades de desarrollo para nuestro país.

La presidenta estará del 16 al 20 de noviembre en China y Japón, en este último país sostendrá una reunión bilateral con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.