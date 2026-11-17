17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Por encontrarse sueros defectuosos en centros de salud, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó invitar al ministro de Salud, Luis Dyer, así como a los titulares de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y del Instituto Nacional de Salud (INS), entre otros.

Hospitales advirtieron del problema

Este grupo de trabajo parlamentario acordó la citación tras el pedido del diputado de Renovación Popular, Leo De Paz Lancho, quien dio a conocer que el suero defectuosos se repartió con errores en hospitales y centros de salud del país. Precisó que esto se dio tras la contratación de forma directa de Cenares en 2025.

La adquisición fue por más de siete millones de unidades de cloruro de sodio al 0.9 % en solución, de fabricación china a la droguería Alkofarma, por un monto que superaba los S/ 31 millones. Advirtió que en el presente año, cinco hospitales alertaron por fallas y filtraciones, lo que representaba un riesgo de contaminación.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó invitar al ministro de Salud Luis Dyer así como a los titulares de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y del Instituto Nacional de Salud (INS). 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2026

El pedido para citar al ministro Dyer y a otros funcionarios lo formalizó el diputado de RP, Aldo Bravo, en el que pide que se explique la compra que ha afectado al erario nacional, así como a la población. Sobre ello, la diputada Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación), se sumó al pedido para convocar a Henry Rebaza Iparraguirre, exviceministro de Salud.

Cabe recordar que un informe del INS se reveló que cuatro lotes no habían pasado las pruebas de calidad en el sellado y en la retención del punzón. Señaló, además, que Cenares inmovilizó 26 mil unidades en tres regiones, pero no especificó en cuáles.

Otros temas vistos en la comisión

Por la situación deplorable y falta del Centro Oncológico del Hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas, la diputada de Fuerza Popular, Mery Infantes Castañeda, solicitó invitar al gobernador Regional de Amazonas, Gilmer Horna Corrales. Esto por no atender la situación pese a contar con presupuesto suficiente.

También sustento su propuesta la diputada Mady Yonz Núñez para garantizar la continuidad del servicio en salud mental para niños y adolescentes bajo medidas de protección, dictadas en marco del Decreto Legislativo 1297, publicado el 30 de diciembre del 2016.

Por la compra de sueros de cloruro de sodio defectuoso, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó citar al ministro de Salud, Luis Dyer, así como a otros titularfes del Digemid, Cenares e ISN para que informen sobre esta adquisición.