17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arribó a Asia para una serie de reuniones con líderes del mundo. Tras su estadía en Filipinas, su próximo destino en su agenda es China, para la cumbre de la APEC y la esperada reunión que sostendría con Xi Jinping y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Encuentro esperado entre líderes

La primera parada del inquilino de la Casa Blanca ha sido Manila, capital filipina para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que celebra su 49° cumbre anual. Sostuvo una reunión con líderes de la India, Australia y Japón y luego pronunció un discurso frente a otros jefes de Gobierno presentes.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llegado a Shenzhen, China, sede de la cumbre de líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), de acuerdo con la agencia china Xinhua. Se espera que el encuentro trilateral con Trump y Xi Jin Ping se realice este jueves 18 de noviembre.

🇷🇺 President Vladimir Putin arrives in China on a working visit, to take part in the 33rd #APEC Summit. A trilateral meeting between President Vladimir Putin, President Xi Jinping and President Donald Trump is planned for November 19 🇷🇺🇨🇳🇺🇸 📹 © https://t.co/xVr9LeSaxf https://t.co/5cPUHObW9W — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 17, 2026

Se espera que el mandatario de los Estados Unidos llegue en la tarde del miércoles a suelo chino. Se encontrará con otros líderes como la presidenta Keiko Fujimori, la de México, Claudia Sheinbaum, el de Chile, José Antonio Kast o el primer ministro de su país vecino Canadá, Mark Carney.

En su tercer y último día de gira por Asia, se espera que sostenga el histórico encuentro con sus pares de China y Rusia. Incluso, esta reunión ha sido comparada con la conferencia de Yalta de 1945, que reunió a Frankinf D. Roosevelt, Winston Churchill e Iosif Stalin.

¿De qué tratará esta cumbre?

Shenzhen se alista para recibir a los líderes de los considerados tres países más fuertes del mundo. La agenda que desarrollarán estará centrada en el desarme nuclear. Se abordará la reducción de arsenales nucleares, aunque desde la Casa Blanca se manifestó que no se espera por acuerdos inmediatos.

Por el lado del encuentro bilateral chino-ruso que se realizará en otro momento, abordarían el fortalecimiento de sus vínculos y de negociaciones pendientes acerca del suministro de gas que recibe el país europeo del gigante asiático, de acuerdo con información de medios internacionales.

Este miércoles Donald Trump, presidente de Estados Unidos, arribará a China para participar en la cumbre de la APEC en China. Su visita que inició en Filipinas para la ASEAN, seguirá en Shenzhen, donde se espera que sostenga una reunión trilateral con Xi Jinping y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.