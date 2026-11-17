17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, solicitó al Congreso presentarse ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para exponer detalles sobre la Novena Adenda al contrato de concesión con la empresa de gas natural Cálidda. Esto con el objetivo de informar sobre las políticas de acceso energético en el país.

Fecha está pactada

A través de un oficio enviado a la presidenta de este grupo de trabajo, la diputada Yenifer Paredes Navarro, el titular del Minem, pidió que se encarguen de pactar la fecha para la reunión pedida. Ante ello, se estableció que la cita se dé para el próximo martes 24 de noviembre.

El Ministerio de Energía y Minas prevé explicar los alcances técnicos y operativos, así como los beneficios sociales vinculados a la masificación del gas natural. Este eje es prioritario en la actual gestión de esta cartera, orientada a que tanto los hogares y la industria nacional goce de una energía limpia y económica.

🚨Nuestros diputados respaldaron el pedido del ministro Guillermo Shinno a la Comisión de Energía y Minas a fin de fijar fecha para sustentar la novena adenda al contrato de concesión de Cálidda. 🏛️ https://t.co/MAUqEMmTHQ — Bancada Diputados Fuerza Popular (@BankadaFP) November 17, 2026

La iniciativa busca reafirmar el compromiso del Minem de mantener un diálogo fluido y permanente con el Poder Legislativo, a través de la facilitación del trabajo conjunto que sirva para el desarrollo energético de la nación.

Cabe precisar que esta solicitud fue respaldada por la bancada de Fuerza Popular, que a través de sus redes sociales saludaron la intención de Shinno Huamaní. "Nuestros diputados respaldaron el pedido del ministro Guillermo Shinno a la Comisión de Energía y Minas a fin de fijar fecha para sustentar la novena adenda al contrato de concesión de Cálidda".

Guillermo Shinno desde China

Como parte de la comitiva que viajó a Asia junto a la presidenta Keiko Fujimori, el titular del Minem resaltó el potencial geológico que tiene el Perú y los recursos con los que cuenta para fortalecer el comercio con China y así facilitar acuerdo bilaterales entre ambas economías.

En entrevista con la cadena CGTN Español, explicó que estas características representan oportunidades para las empresas extranjeras interesadas en participar en el sector energético del país. Asimismo, se refirió a la presencia de compañías chinas en el país y el interés de otras empresas de ingresar al mercado.

Mientras está de viaje en Asia, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, envió un ofició a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados en el que solicita una reunión para dar información sobre la masificación del gas y la Novena Adenda al contrato de concesión con Cálidda.