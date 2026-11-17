17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori tiene previsto reunirse con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, este miércoles 18 de noviembre en China. La cita forma parte de su agenda bilateral durante APEC 2026 y ocurre meses después de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Reunión bilateral entre Perú y México

La cita está programada para las 6:30 p. m. del miércoles 18 de noviembre, hora de China, equivalente a las 5:30 a. m. en Perú. El encuentro se desarrollará en Shenzhen, ciudad que alberga las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Según la agenda presidencial, la reunión con Claudia Sheinbaum forma parte de una jornada que incluye encuentros con otros representantes internacionales. Fujimori también tiene programadas citas con los mandatarios de Vietnam y Singapur, además de un almuerzo con el presidente de Chile.

Sheinbaum se reunirá con Fujimori.

La reunión entre ambas presidentas se realizará en medio de la participación de Perú y México en APEC 2026, foro que reúne a las economías de Asia y el Pacífico. La delegación peruana cumple actividades oficiales en China desde el lunes 16 de noviembre.

Perú y México restablecieron relaciones diplomáticas en agosto

Uno de los antecedentes de este encuentro es la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, ocurrida en noviembre de 2025. La situación se produjo después de que el Gobierno mexicano concediera asilo diplomático a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien permanecía en su embajada en Lima.

El 7 de agosto, ambos países anunciaron oficialmente la reanudación de sus relaciones diplomáticas mediante un comunicado conjunto. La decisión fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

El anuncio se produjo después de que el Gobierno peruano otorgara un salvoconducto a Betssy Chávez para viajar a México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente el restablecimiento de los vínculos diplomáticos y señaló que su país buscaba mantener relaciones con los demás Estados.

Desde entonces, Perú y México retomaron sus relaciones diplomáticas a nivel institucional. Este antecedente forma parte del contexto en el que se desarrollará la reunión entre Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum durante APEC 2026, prevista en la agenda oficial de ambas delegaciones.

Por otro lado, Fujimori continuará con sus actividades en China el jueves 19, cuando participará en la foto oficial y en la reunión de líderes económicos de APEC. Asimismo, cumplirá encuentros bilaterales antes de trasladarse a Japón.

El encuentro entre las mandatarias será una de las actividades de la agenda bilateral peruana durante APEC 2026, luego de la reanudación de los vínculos diplomáticos entre Perú y México en agosto de este año.