17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de su visita oficial a China, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi se reunió este miércoles 18 de noviembre con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, en la ciudad de Shenzhen.

En la previa, la mandataria sostuvo una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en la que abordaron el fortalecimiento de las relaciones de amistad, la cooperación e inversión entre ambos países, así como, un encuentro con empresarios de diversos rubros.

Presidenta plantea la firma de un convenio básico de cooperación técnica

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, la jefa de Estado planteó la suscripción de un convenio básico de cooperación técnica para desarrollar iniciativas conjuntas en materia de cambio climático, protección de los océanos, lucha contra la pesca ilegal y técnicas de cultivo de la papa.

"La ubicación estratégica de Papúa Nueva Guinea, entre el sudeste asiático, Oceanía y la cuenca del Pacífico, representa una oportunidad para que el Perú amplíe su presencia en el Pacífico Sur, una región de creciente importancia en la dinámica del Asia-Pacífico", destaca el Ejecutivo.

Ambas autoridades destacaron la posibilidad de impulsar una "relación más estrecha", debido a que les permitirían enfrentar desafíos comunes, teniendo en cuenta que el Perú y Papúa Nueva Guinea pertenecen al Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC), el cual se desarrollará del 17 al 19 de noviembre.

Agenda de la presidenta para el 18 de noviembre en China

Según la agenda oficial de la jefa de Estado, a las 9:30 a. m. sostendrá un encuentro con el presidente de Vietnam, To Lam. Asimismo, a las 12:00 m. se reunirá con el sultán de Brunéi, S. M. Hassanal Bolkiah; mientras que a las 2:00 p. m . estará en un almuerzo con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

Del mismo modo, a las 3:30 p. m. se reunirá con los empresarios de Comex Perú y US-APEC Business Coalition. Asimismo, a las 5:00 p. m. tendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.

Posteriormente, a las 6:30 p. m. tendrá un primer encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a las 7:30 p. m. participará en la cena de bienvenida de Líderes Económicos del APEC, en la cual, participarán los presidentes, primeros ministros y altos representantes de los 21 Estados miembro de la organización.

De esta manera, la presidenta Keiko Fujimori continúa llevando a cabo una serie de reuniones del más alto nivel en el continente asiático, a fin de generar mayores inversiones para el Perú.