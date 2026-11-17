17/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol argentino se encuentra nuevamente de luto tras confirmarse el fallecimiento de Abel Núñez, un joven futbolista de 18 años perteneciente a las divisiones inferiores del FC Ezeiza, quien perdió la vida el domingo 15 de noviembre.

El trágico suceso ocurrió tres días después de haber recibido un fuerte impacto en la cabeza durante un encuentro oficial correspondiente al torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El incidente se registró el pasado jueves 12 de noviembre en el complejo deportivo del Club Atlético La Sonia, situado en la localidad de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires, cuando el conjunto blanquiazul se medía ante Deportivo Muñiz.

El testimonio del impacto y la atención médica

De acuerdo con los testimonios recogidos por diversos medios locales y por testigos presenciales, la jugada fatal se originó cuando un defensor rival intentó rechazar un balón disputado fuertemente cerca del área.

La pelota salió despedida con gran potencia, alcanzando de manera directa al joven jugador, quien se desplomó de forma inmediata sobre el terreno de juego sin reaccionar. Tras la detención del compromiso por parte del árbitro principal, el deportista recibió los primeros auxilios médicos en el mismo complejo y fue evacuado de urgencia hacia un hospital zonal.

Los especialistas detectaron un severo traumatismo craneal acompañado de un sangrado interno, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia; sin embargo, su organismo no resistió y se produjo su deceso.

Desinformación en redes sobre el caso

A raíz de la conmoción generada por la noticia, en redes sociales empezaron a circular diversos videos y secuencias que supuestamente mostraban el momento exacto de la tragedia.

No obstante, diversos portales deportivos aclararon que dichas imágenes corresponden a otro encuentro fuera de contexto que no guarda relación con lo señalado por los testigos presenciales, ya que hasta el momento no se han hecho públicas grabaciones oficiales del incidente real.

Portales desmienten que video que circula sobre el momento de la muerte corresponda a la realidad.

Un antecedente que estremece al deporte

La repentina partida de Abel Núñez desató una ola de profundas condolencias en instituciones como el FC Ezeiza y el club Nueva Estrella, donde el joven también integraba la Reserva de futsal, motivando la suspensión de sus actividades deportivas.

El caso fue emparentado con lo sucedido a inicios de este mes también con Jesús de Miguel, el delantero de 30 años del CD Tenerife que falleció tras sufrir un paro cardíaco producto de un fuerte choque con el guardameta rival en un duelo de LaLiga 2, evidenciando los trágicos riesgos imprevisibles que a veces envuelven a la disciplina profesional y formativa.

La irreparable pérdida de Abel Núñez deja al descubierto la extrema vulnerabilidad con la que conviven los deportistas en distintas categorías y ponje en discusión la necesidad de optimizar protocolos médicos inmediatos en los torneos.