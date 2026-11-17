17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, sustentó este martes 17 de noviembre ante el Pleno del Congreso, los ingresos y egresos que tiene el Perú, en el marco del primer debate del proyecto de ley de presupuesto del sector público, correspondiente al Año Fiscal 2027.

Como se recuerda, los dictámenes de Ley de Equilibrio Financiero, de Endeudamiento y de Presupuesto fueron sustentados por el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, senador José Arista Arbildo (Fuerza Popular).

Titular del MEF califica como "conservador" al presupuesto público presentado

Durante su exposición llevada a cabo esta tarde, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó un crecimiento del PBI mundial del 3,1 % para el 2027 y estimó que los precios del oro, el cobre y el petróleo permitirían afrontar eventuales choques externos.

De cara al periodo 2028-2030, Cuba Bustinza estimó una aceleración del crecimiento económico hasta alcanzar el 4,0 %, considerando también los efectos del fenómeno El Niño.

"Nuestra aspiración es ir más rápido que esto, pero estamos haciendo un presupuesto conservador", señaló, sustentándose en el contexto internacional, marcado por un escenario de incertidumbre, conflictos bélicos y un importante incremento del precio del petróleo.

Asimismo, indicó que, pese al fenómeno El Niño registrado en el 2026, la economía peruana mantuvo su dinamismo y creció un 3,2 % real entre enero y setiembre de ese año, impulsada por el fortalecimiento de la demanda interna.

Programación de los debates parlamentarios

El Poder Legislativo informó el siguiente cronograma de debates parlamentarios del martes 17 al viernes 20 de noviembre, en cumplimiento de lo que señalan los artículos 71 y 72 del Reglamento del Congreso, los cuales se menciona a continuación:

Martes 17:

-Sustentación de los dictámenes de Ley de Equilibrio Financiero, de Endeudamiento y de Presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2027, a cargo del presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, senador José Arista Arbildo (Fuerza Popular).

-Pronunciamiento del ministro encargado de la PCM, Rafael Belaúnde Llosa, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.

Miércoles 18:

-Sustentación de los pliegos de egresos de los sectores ministeriales; así como de los titulares de organismos autónomos (Corte Suprema, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones y Defensoría del Pueblo).

Jueves 19

-Debate parlamentario (Senado y Cámara de Diputados)

Viernes 20:

-Sustentación de texto final

-Intervención del primer ministro para dar su aceptación o disconformidad con el proyecto de Ley de Presupuesto.

-Votación de los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero.