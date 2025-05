Eduardo Arana defiende aumento de sueldo de Dina Boluarte: "Muchos funcionarios están por encima"

22/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que el informe técnico que plantea un posible aumento en la remuneración de la presidenta Dina Boluarte busca atender la necesidad de equilibrar las escalas salariales en el sector público.

Arana indica que sueldo de Boluarte tiene carácter reservado

Arana precisó que, hasta el momento, no se ha aprobado ningún incremento para la mandataria. Indicó que la propuesta elaborada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) aún no ha sido debatida por el Consejo de Ministros y, por tanto, no se ha oficializado.

"No hay que olvidar que en nuestro país hay muchas diferencias salariales, varios de los trabajadores no tienen el mismo nivel con respecto a la misma tarea que realizan y esto es injusto realmente. En el caso de la señora presidenta, hoy muchos funcionarios están por encima de la remuneración que el cargo tiene asignado y consideramos que la reflexión que ha hecho Servir es adecuada", declaró.

El jefe del Gabinete también subrayó que la información vinculada a la remuneración presidencial tiene carácter reservado, de acuerdo con la normativa vigente.

"Mi postura y mi opinión es cumplir con la ley. Lo que dice la ley es que tipo de información tiene el carácter reservado. Ni usted ni yo hemos hecho la ley, así lo que se debe hacer es dar cumplimiento a ello", agregó.

¿Dina Boluarte quiere duplicarse el sueldo?

El pasado 28 de abril de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un informe técnico que propone incrementar la remuneración mensual de la presidenta Dina Boluarte de S/16 mil a casi S/36 mil. De acuerdo con el informe que accedió Exitosa Noticias, la propuesta de aumento se fundamenta en un análisis técnico y comparativo a nivel nacional e internacional.

Por un lado, se evaluaron las compensaciones de altos funcionarios del Estado, como magistrados del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia y rectores de universidades públicas, quienes actualmente perciben entre S/25 mil y S/30 mil mensuales.

Además, se realizó una revisión regional de las remuneraciones presidenciales ajustadas por Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) en 12 países de América Latina, evidenciando que el salario actual de la presidenta del Perú está por debajo del promedio regional.

De esta manera, el premier Eduardo Arana defendió el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, afirmando que hay funcionarios con una remuneración mayor a la mandataria.