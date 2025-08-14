Congreso aprueba citación a Canciller y ministro de Defensa para responder sobre tensión limítrofe con Colombia

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En los últimos días, las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y diversas acciones en la Isla Chinería y Santa Rosa por parte del vecino país, han enervado la posición peruana al punto de ver su soberanía sobrepasada.

Congreso cita a Canciller y ministro de Defensa

Por ello, el pleno del Congreso de la República debatió este jueves 14 de agosto una moción para citar al ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, y al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que respondan sobre las acciones que tomará el Ejecutivo respecto a esta situación.

De acuerdo a lo dicho por José Jerí, presidente del Parlamento, ambos integrantes del Consejo de Ministros tendrán que visitar el Palacio Legislativo el próximo jueves 21 de agosto a las 10:00 a.m.

A su vez, esta moción buscaba declarar persona no grata al precandidato a la presidencia de Colombia, Daniel Quintero, quien fue responsable de plantar una bandera de su país en la isla Santa Rosa. Por ello, pidieron al gobierno prohibir completamente su ingreso a nuestro territorio.

"La moción también señala que el Congreso de la República del Perú respalda las acciones diplomáticas de la Cancillería en defensa de la soberanía y acuerda invitar a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa al Pleno del Congreso, con la finalidad de informar sobre la situación y medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa", indicaron.

#EnVivo



Pleno del Congreso aprobó citar al canciller Elmer Schialer y al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que informen sobre las acciones tomadas por el Ejecutivo en el distrito de Santa Rosa (Loreto).



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/3q4kgmRWd9 — Canal N (@canalN_) August 14, 2025

Dictan siete días de detención para topógrafos colombianos

Otro hecho que generó críticas en la postura nacional fue la intromisión en territorio nacional de dos topógrafos colombianos que se encontraban tomando lecturas en el suelo de la Isla Chinería sin autorización.

Como era de esperarse, ambos fueron arrestados por las autoridades y ahora el poder judicial le dictó 7 días de detención en flagrancia mientras se lleve a cabo las diligencias del caso.

"Poder Judicial dispone siete días de detención en flagrancia contra los ciudadanos colombianos Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López, investigados por el delito contra la integridad nacional ocurrido en la isla Santa Rosa, Loreto", indicó el Poder Judicial.

Seguidamente, la Fiscalía anunció las diversas diligencias que se seguirán en estos días como parte de las investigaciones.

"La lectura del contenido de los celulares de los investigados, realizar declaraciones ampliatorias y otras", precisaron.

De esta manera, el Congreso de la República aprobó la citación de Elmer Schialer y Walter Astudillo para informar sobre las acciones a tomar del Ejecutivo sobre la tensión limítrofe con Colombia.