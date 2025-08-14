Eduardo Herrera niega que exista persecución política contra Martín Vizcarra: "Él cree que está por encima de la ley"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, rechazó que exista una persecución política contra el expresidente Martín Vizcarra. Además, aseguró que el exmandatario "cree que está por encima de la ley".

Sobre caso Martín Vizcarra

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, Herrera fue enfático al señalar que el exmandatario Vizcarra Cornejo representa "lo que no debe ser la política en el país". Además, lamentó que hasta el momento, hallan cuatro expresidentes en la prisión atravesando procesos judiciales. "El motivo es que elegimos muy mal", añadió.

"Aquí existe una ceguera diciendo que hay una persecución política, en el Perú no existen las persecuciones políticas (...) Mal o bien la ley lo ha inhabilitado, entonces las normas hay que respetarlas, él cree que está por encima de la ley y eso está mal, en el Perú nadie está por encima de la ley", dijo a nuestro medio.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En entrevista con Exitosa, el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, rechazó que exista una persecución política contra Martín Vizcarra y aseguró que el expresidente "cree que está por encima de la ley".



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/EouikXN7QJ — Exitosa Noticias (@exitosape) August 14, 2025

De tal modo, resaltó la labor de la Fiscalía de la Nación en haber obtenido pruebas que presuntamente inculpan al expresidente Martín Vizcarra; ante ello, indicó que las personas que llegan al "fanatismo" no deben perder de vista de que existen testimonios que han declarado contra Vizcarra, lo que posiblemente haga que se derive en una condena.

En tal sentido, Herrera señaló que Vizcarra ha cambiado de opinión en reiteradas veces, cuando la situación lo favorece por obtener "aplausos" de la población; sin embargo, ello solo demostraría cómo es que actúa una persona que ha cometido el delito de corrupción. "Haces lo que tienes que hacer con tal de lograr tus propósitos", añadió.

Vizcarra en penal Barbadillo

Cabe mencionar que, esta mañana, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado al penal de Barbadillo, ubicado en Ate, para cumplir cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, la salida del exmandatario de la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el distrito de La Victoria, se realizó exactamente a las 08:43 am.

Un fuerte contingente de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardó todo el traslado del expresidente que, recibió cinco meses de prisión preventiva, dispuesto por el juez Jorge Chávez Tamariz.

De esta manera, el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, se pronunció respecto a la prisión preventiva dictada contra el expresidente Martín Vizcarra. Sobre ello, rechazó que el exmandatario haya acusado una supuesta persecución política en su contra.