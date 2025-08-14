RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Firme rechazo

Congreso: Declaran persona no grata a Daniel Quintero por izar bandera colombiana en la Isla Santa Rosa

El Congreso aprobó -por unanimidad- la moción de orden del día que declara como persona no grata a Daniel Quintero por colocar una bandera colombiana en la Isla Santa Rosa.

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 14/08/2025

En su sesión plenaria de este jueves 14 de agosto, el Congreso de la República aprobó -por unanimidad- declarar como persona no grata al precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero Calle

La representación nacional abordó la Moción de Orden del Día 18499 presentada por la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) en firme rechazo a sus últimas vulneraciones al territorio nacional correspondiente a la región Loreto

(Noticia en desarrollo...)

