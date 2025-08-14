Congreso: Declaran persona no grata a Daniel Quintero por izar bandera colombiana en la Isla Santa Rosa

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión plenaria de este jueves 14 de agosto, el Congreso de la República aprobó -por unanimidad- declarar como persona no grata al precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero Calle.

La representación nacional abordó la Moción de Orden del Día 18499 presentada por la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) en firme rechazo a sus últimas vulneraciones al territorio nacional correspondiente a la región Loreto.

(Noticia en desarrollo...)