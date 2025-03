Eduardo Salhuana responsabiliza a fiscal Delia Espinoza por conflictos entre Congreso y Ejecutivo

11/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, responsabilizó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por las malas relaciones que existen con el Parlamento y el Poder Ejecutivo.

"Nosotros hemos convocado en varias oportunidades a la fiscal de la Nación para que venga al Congreso y converse democráticamente las propuestas que ella pueda tener. Ella no ha asistido, quizás esa renuencia a conversar es lo que nos está haciendo daño", expresó Salhuana.

Salhuana cuestiona actuación de Delia Espinoza

Durante las declaraciones a la prensa, el titular de la Mesa Directiva indicó que Delia Espinoza ha demostrado renuencia para conversar con las instituciones. En ese sentido, destacó que en múltiples oportunidades se invitó a la fiscal de la Nación al Congreso, pero ella no habría asistido.

Las declaraciones de Eduardo Salhuana se dan luego de que se oficializara una nueva denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación. Esta iniciativa ha sido presentada por congresistas de Renovación Popular y otras bancadas, quienes la acusan de infracción a la Constitución y de la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.

"Lo concreto es que no hay una relación cordial entre el Congreso, el Ministerio Público, y este con el Poder Ejecutivo. Creo que sus titulares tienen que tomar medidas al respecto. No puede continuar esta situación complicada", manifestó.

Delia Espinoza responde a acusaciones en su contra

En respuesta a las acusaciones, Delia Espinoza ha defendido su actuación y aseguró que su labor se basa estrictamente en la persecución del delito, sin motivaciones políticas. Durante una entrevista televisiva, rechazó las versiones que la vinculan con algún sesgo partidario y reafirmó su compromiso con la ley.

"Yo no persigo nombres, no persigo partidos, yo persigo el delito", declaró Espinoza. También enfatizó que su denuncia constitucional contra algunos congresistas está sustentada jurídicamente y que espera un debate basado en derecho y no en intereses políticos.

Además, demandó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emita una resolución motivada, en lugar de un simple oficio de rechazo. "Toda decisión, sea del funcionario que sea, a nivel nacional, tiene que ser motivada", sostuvo.

Espinoza también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el proceso en el Congreso no se base en el derecho, sino en la correlación de fuerzas políticas.

De esta manera, se dio a conocer que Salhuana responsabilizó a fiscal Delia Espinoza por las malas relaciones con el Congreso y Ejecutivo.