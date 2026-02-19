Toy Story 5: Lanzan el tráiler oficial de la querida saga ¿Cuándo será su estreno?

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una nueva entrega de una de las más queridas sagas regresa a las pantallas grandes. Este 19 de febrero se publicó el estreno del tráiler oficial de 'Toy Story 5' donde los queridos personajes, Woody, Buzz Lightyear y Jessie, se enfrentan a un nuevo personaje ligado a la tecnología: una tablet que capta toda la atención de la pequeña Bonnie. ¿Buscas saber desde cuándo se podrá disfrutar de esta película en los cines en el Perú? Conoce los detalles en esta nota.

'Toy Story 5' llega a las pantallas

El tráiler oficial de 'Toy Story 5' regresa para encender las mentes y corazones de todos aquellos que mantienen en el recuerdo a la querida saga creada por Pixar, hoy propiedad de Disney.

Ahora, la pequeña Bonnie, personaje que heredó los juguetes de Andy, cuenta con un nuevo integrante entre sus manos: Lilypad, una tablet que llega para captar la atención de su nueva dueña; demostrando el impacto que ahora tiene la tecnología entre los más pequeños.

Ante una nueva trama, Woody regresa luego de que en 'Toy Story 4' (2019) emprendiera un nuevo viaje en la búsqueda de rescatar, junto a la pastorcilla Bo Beep, a juguetes abandonados.

En el primer tráiler oficial, publicado este 19 de febrero, se muestra el reencuentro del comisario Woody junto con su compañero de batallas y entrañable amigo, Buzz Lightyear, los que, junto al resto de la pandilla, enfrentarán el nuevo reto de no verse desplazados por Lilypad.

Elenco confirmado para 'Toy Story 5'

Se ha confirmado que para esta nueva entrega se contará con el reparto vocal que incluye a Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) Conan O'Brien (Smarty Pants) y Tony Hale (Forky), el regreso de Joan Cusack como Jessie y el ingreso de Greta Lee como Lilypad.

Además, completan el elenco de voces Keanu Reeves como el temerario juguete canadiense Duke Caboom; John Ratzenberger como la alcancía chistosa Hamm, Wallace Shawn como Rex

¿Cuándo será el estreno de la película?

El estreno oficial de la película será este 19 de junio del 2026 en los cines de Estados Unidos. Ello, luego de siete años de la última entrega de esta entrañable saga de películas animadas.

'Toy Story 5' está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Andrew Stanton, director de películas como "WALL•E", "Buscando a Nemo", "Buscando a Dory".

Además, cuenta con una banda sonora original del ganador del Premio de la Academia, Randy Newman, quien se ha encargado de la composición musical de todas las películas de esta franquicia.

Este 19 de junio se dará el estreno de 'Toy Story 5' con el ingreso de Lilypad, que pondrá en aprietos a Woody, Buzz Lightyear y Jessie. Su estreno en Perú está por confirmarse.