Congestión en Ica: Camión es arrastrado por huaico y bloquea el tránsito en la Panamericana Sur

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tránsito habría quedado sin avanzar cerca del kilómetro 337 de la Carretera Panamericana Sur, luego de que un huaico arrastre un autobús, bloqueando así la carretera en el distrito de Yauca del Rosario, en la provincia de Ica, esto ocurrió durante la madrugada del 19 de febrero.

A raíz de las intensas lluvias, se produjo el deslizamiento de rocas y barro, debido a esto, una gran parte de la autopista en el distrito de Ocucaje terminó con daños. Esto terminó generando una congestión que actualmente viene siendo atendida. Al respecto, los conductores que venían circulando por la zona dañada reportaron importantes demoras, todo esto mientras se vendrían evaluando las condiciones de seguridad en el lugar.

La carretera de la Panamericana Sur bloqueada

Las intensas lluvias en el sur de país ,y en consecuencia, las fuertes precipitaciones provocaron que la intensidad del agua arrastrara un bus interprovincial que cubría la ruta Lima - Arequipa se terminara volcando tras intentar atravesar el huaico con dirección de sur a norte. Debido a esto, cientos de vehículos terminaron estancados en un tramo de 20 km de la misma vía, en ambos sentidos.

El accidente ocurrió en el kilómetro 366 de la Panamericana Sur, en la provincia de Palpa, dejando a 30 pasajeros del bus en medio deslizamiento de lodo y piedras, quienes tuvieron que subir al techo del vehiculo para ponerse a salvo.

Las autoridades buscan liberar la zona

La unidad de Bomberos de Nazca y Palpa, rescatistas de la PNP, además de transportistas de la zona fueron realizando las labores de rescate durante la madrugada.

El acceso a la zona afectada fue difícil para los rescatistas, pero lograron intervenir adecuadamente y trasladaron a los heridos al hospital de Palpa.

La división de la Policía de Carreteras declaró que el huaico provocó la erosión de la base de la pista. Debido a esto, se formó otro huaico por debajo de la pista, lo que creó una situación que perjudica y pone en peligro a los vehículos que intentan pasar la zona para continuar con su viaje, mientras el flujo de agua sigue dañando el área.

Hasta entonces las autoridades han logrado habilitar temporalmente un carril en dirección contraria, esto permitiría el paso por una ruta alternativa a los automóviles perjudicados, y poder aliviar gradualmente la congestión de la Panamericana Sur, mientras mantienen un monitoreo constante de la carretera de la Panamericana Sur, que dejó en consecuencia, una vía con condiciones críticas.